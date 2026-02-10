В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico

ЕС разрабатывает беспрецедентный план, который может предоставить Украине частичное членство в блоке уже в следующем году. Politico узнало 5 шагов этого плана, пишет УНН.

Детали

"Где есть воля, там есть и путь - именно таким духом руководствуются должностные лица Европейского Союза, когда они дорабатывают план по вступлению Украины в блок до конца следующего года. В случае успеха это приведет к молниеносно быстрому процессу вступления без прецедентов в истории союза", - говорится в публикации.

Издание узнало, как может сформироваться ускоренный процесс членства Украины в ЕС, по мнению дипломатов и должностных лиц ЕС, работающих над этим проектом.

ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ

"Он сводится к меткому определению: "обратное расширение" - новый способ присоединения к ЕС, который ставит традиции с ног на голову. Клуб сначала будет предоставлять членство с ограниченными привилегиями, а затем постепенно повышать это членство, на фоне того, как Украина будет проводить реформы, одобренные Брюсселем", - сказано в публикации.

"Причина, по которой ЕС готов рассмотреть возможность отказа от своего чрезмерно осторожного подхода к вступлению, понятна: неотложный геополитический контекст. Киев находится под давлением, чтобы пойти на более болезненные уступки в мирных переговорах с Россией, и Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна "ложка сахара", чтобы помочь своему народу принять эти уступки. Членство в ЕС - цель Киева, восходящая ко временам Майдана 2014 года - это вознаграждение, которое нужно будет получить не через пять или десять лет, а в 2027 году, говорит Зеленский", пишет издание.

На вопрос, почему сроки вступления Украины так важны, Зеленский ответил журналистам в Киеве в пятницу: "Потому что дату подпишут Украина, Европа, США и Россия".

Издание указывает: как правило, вступление в ЕС - это лабиринтный процесс, включающий шесть кластеров, каждый из которых содержит несколько разделов по вопросам, начиная от сельского хозяйства до внешней политики и судебной реформы. Страны ЕС должны единогласно согласиться закрыть каждый кластер, прежде чем заявка страны на членство сможет продвинуться. Это объясняет очень долгое ожидание некоторых стран: Северная Македония является кандидатом с 2005 года; Турция, чья заявка сейчас приостановлена, ждет еще дольше.

"График, охватывающий десятилетия, был бы бессмысленным для Украины, учитывая контекст вторжения России. Именно поэтому ЕС работает над пересмотром процесса, позволяя ускоренный график, который мог бы применяться к Украине - и, потенциально, Молдове и Албании. Должностное лицо ЕС... заявило, что в договорах ЕС нет ничего, что могло бы помешать стране ускоренно продвигаться к членству, при условии, что это происходит по единогласному решению", - говорится в публикации.

В то же время отмечается, что "единогласие поддержки среди членов ЕС является одним из потенциальных препятствий, учитывая противодействие Будапешта членству Украины". Пророссийский премьер-министр Виктор Орбан поставил предотвращение вступления Украины в ЕС в центр своей платформы переизбрания накануне национальных выборов в апреле. Он заявил в минувшие выходные, что "Украина - наш враг", поскольку Киев настаивает на запрете импорта российских энергоносителей в Европу.

"ЕС может обойти Орбана несколькими способами", - пишет издание.

Брюссель, как отмечается, может дождаться национальных выборов в апреле 2026 года и надеяться, что премьер-министр проиграет своему сопернику Петеру Мадьяру, который займет другой подход в отношении Украины. Если Орбан победит, лидеры могут попытаться привлечь президента США Дональда Трампа, чтобы тот отменил вето, указывает издание.

"Если все остальное не удастся, ЕС может задействовать статью 7 - крайнюю меру, которая может заблокировать способность Венгрии препятствовать заявке Украины на членство. Столицы до сих пор сопротивлялись попыткам применить статью 7 и исключали ее накануне выборов в Венгрии. Но победа Орбана потребует отчаянных мер", - сказано в публикации.

Издание отмечает, что членство Украины в ЕС сейчас является центром сложного мирного процесса с участием Москвы, Вашингтона и Киева. "Если это будет включено в любое мирное соглашение, заявка на членство до 2027 года может стать слишком большой, чтобы провалиться. Это не гарантирует успеха, когда речь идет о ЕС. Но это действительно создает мощный стимул заставить блок сделать то, что ему не свойственно: мыслить нестандартно", - подчеркивает издание.

5 шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Издание со ссылкой на 10 чиновников и дипломатов сообщает, что ЕС разрабатывает беспрецедентный план, который может предоставить Украине частичное членство в блоке уже в следующем году, на фоне того, как Брюссель пытается укрепить позиции страны в Европе и отдалить ее от Москвы.

"Эта идея на ранней стадии ознаменует кардинальное изменение в том, как блок привлекает новые страны. План предусматривает, что Украина получит место за столом переговоров ЕС, прежде чем проводить реформы, необходимые для получения полноценных привилегий членства", - пишет издание.

На основе разговоров с пятью дипломатами, представляющими разные страны, и тремя чиновниками ЕС и двумя украинскими чиновниками, которым была предоставлена анонимность для обсуждения конфиденциальных переговоров, с которыми они знакомы, издание определило пять шагов плана.

Шаг 1: подготовить Украину

ЕС применяет "фронтлоудинг" для заявки Украины на членство. Это предусматривает предоставление Киеву неофициальных рекомендаций по переговорам по "кластерам" - юридическим шагам на пути к членству.

В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь

Блок уже предоставил Украине подробную информацию по трем из шести переговорных кластеров. На неформальной встрече министров европейских дел на Кипре в марте ЕС хочет предоставить украинской делегации, которая также посетит страну, подробную информацию о других кластерах, чтобы работа над ними также могла начаться, пишет издание

"Несмотря на самые сложные обстоятельства, посреди продолжающейся российской агрессии, Украина ускоряет свои усилия по реформам", - сказала Марилена Рауна, заместитель министра по европейским делам Кипра, который председательствует в Совете ЕС. По ее словам, встреча 3 марта будет направлена на подтверждение этой поддержки.

Но "сокращений в реформах не будет", сказал чиновник ЕС. Это сообщение повторили два высокопоставленных дипломата из стран, которые являются решительными сторонниками Украины, и все чиновники ЕС, с которыми общалось издание.

"Членство в ЕС приносит преимущества только в том случае, если вы проходите трансформацию через процесс расширения - это настоящая суперсила членства в ЕС, - сказал один чиновник. - Европейская комиссия должна согласовать эти две вещи: необходимость быстро действовать, а также необходимость проведения реформ в Украине".

Со своей стороны, Киев заявляет, что готов выполнить необходимую работу. "Мы будем технически готовы к 2027 году, - сказал Зеленский в пятницу. - Вы говорите об окончании войны и одновременных гарантиях безопасности. А ЕС для нас - это гарантии безопасности".

Украина будет "технически" готова к вступлению в ЕС в 2027 году - Зеленский

Шаг 2: создание упрощенного членства в ЕС

Правительства стран ЕС расспросили президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен об усилиях по выходу из тупика по привлечению новых стран в блок на встрече в Брюсселе в пятницу, сообщают дипломаты, участвовавшие в обсуждении или проинформированные о его содержании.

ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT

Она изложила разнообразные варианты и модели, которые рассматривает ЕС, сказали они. Среди них была идея "обратного расширения".

"Это было бы своеобразной перекалибровкой процесса - вы присоединяетесь, а затем вам постепенно предоставляются права и обязанности, - сказал чиновник ЕС, знакомый с содержанием дискуссии. - Так что произойдет переосмысление того, как мы осуществляем присоединение, исходя из совершенно иной ситуации, которую мы имеем сейчас, по сравнению с тем, когда Еврокомиссия устанавливала критерии присоединения".

Идея заключается не в том, чтобы снизить планку, а в том, чтобы создать политически мощное сообщение для стран, чье присоединение задерживается из-за войны или сопротивления со стороны таких столиц, как Будапешт - не только Украины, но и Молдовы и Албании, среди прочих, пишет издание.

"Важно послать политическое сообщение, - сказал дипломат ЕС. - Война агрессии продолжается уже четыре года. Украинцам нужна поддержка. ЕС должен оказать эту поддержку, политически и психологически".

Хотя Зеленский ранее заявлял, что Украина не согласится на статус второго уровня ЕС, она может быть открыта к чему-то, что кодифицирует путь страны в ЕС, прежде чем она станет полноценным членом блока, сказал чиновник, знакомый с мнением Украины.

Эта идея имеет своих оппонентов в ЕС. "В принципе, нельзя обсуждать две категории государств-членов, - сказал чиновник ЕС. - Это было бы несправедливо не только в отношении Украины, но и в отношении европейского проекта. Посланием должно быть ускорение реформ".

Германия, в частности, против идеи создания нескольких уровней членства в ЕС и опасается, что странам, которые присоединятся к блоку раньше, чем они будут готовы, будут обещать то, чего Брюссель не сможет выполнить, по словам высокопоставленного дипломата. Однако есть надежда, что если другие влиятельные игроки ЕС, такие как Париж, Рим и Варшава, поддержат эту инициативу, Берлин можно будет убедить.

Кипр будет помогать Украине на пути к членству в ЕС - Христодулидис

Шаг 3: подождать, когда Орбан уйдет

Вызовом для перспектив членства Украины, пишет издание, является привлечение всех 27 стран-членов, поскольку любое решение о расширении блока требует единогласной поддержки. Орбан, ближайший союзник Путина в ЕС, решительно против.

Но Еврокомиссия и столицы ЕС сосредоточены на выборах в Венгрии в апреле, а также работают над способами обойти вето Орбана.

Сийярто признал, что Венгрия является препятствием для членства Украины в ЕС

Ни один из чиновников, с которыми общалось издание, не сказал, что верит, что Орбан изменит свое мнение до выборов. Антипатия венгерского премьер-министра к Киеву "сильна", сказал один высокопоставленный дипломат ЕС. "Это личное дело между Орбаном и Зеленским. Это больше, чем стратегическая или тактическая игра".

Несколько чиновников ЕС заявили, что надеются, что если Орбан проиграет выборы, его соперник Петер Мадьяр, консервативный лидер оппозиционной партии Tisza, может изменить позицию в отношении Украины, учитывая, что в прошлом году он пообещал вынести этот вопрос на референдум.

Но если Орбана переизберут, это будет четвертый шаг, пишет издание.

Шаг 4: разыграть карту Трампа

Хотя оппозиция Орбана к вступлению Украины в ЕС выглядит непоколебимой, есть один человек, который, по мнению европейских лидеров, может изменить его мнение: Дональд Трамп.

"Поскольку вступление Украины в ЕС до 2027 года изложено в проекте 20-пунктного предложения по прекращению войны, есть надежда, что Трамп может позвонить в Будапешт, чтобы заключить сделку", - говорится в публикации.

Зеленский намекнул на эту надежду в пятницу. Согласно мирному предложению, США "берут на себя обязательства быть гарантом того, что никто не будет блокировать" элементы соглашения, сказал он. "Мы говорим о том, будут ли Соединенные Штаты Америки сотрудничать с некоторыми европейскими структурами политически, чтобы они не блокировали".

Администрация Трампа ранее давила на Орбана во время переговоров по пакетам санкций ЕС против Москвы, сказал дипломат ЕС.

В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет

Шаг 5: если все остальное не сработает, лишить Венгрию права голоса

Если "искусство сделки" Трампа провалится, ЕС должен разыграть еще одну карту: вернуть статью 7 договора ЕС на стол переговоров против Венгрии, по словам двух дипломатов ЕС.

Статья 7, которая применяется, когда страна считается такой, что рискует нарушить основные ценности блока, является самой серьезной политической санкцией, которую может наложить ЕС, поскольку она приостанавливает права члена, включая права по принятию новых стран в состав.

ЕС пока не намерен оказывать это давление, предполагая, что это сыграет на руку Орбану накануне его апрельских выборов. Но столицы оценивают поддержку использования этого инструмента, если Орбана переизберут и он будет продолжать препятствовать принятию решений ЕС. Такой шаг "абсолютно возможен", сказал третий дипломат.

Страны разделились по поводу планов создания двухуровневого ЕС со вступлением без полных прав голоса - Politico