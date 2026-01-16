$43.180.08
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT

Киев • УНН

 15739 просмотра

Брюссель рассматривает пересмотр системы вступления в ЕС, предлагая двухуровневую модель, которая может ускорить вступление Украины. Этот план вызывает беспокойство среди некоторых стран-членов относительно его последствий для Союза.

ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT

Брюссель разрабатывает предложения по пересмотру системы вступления в ЕС, используемой со времен холодной войны, заменив ее противоречивой двухуровневой моделью, которая могла бы ускорить вступление Украины в любом мирном соглашении, которое прекратит вторжение россии, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

План, который обсуждается в Европейской комиссии, хотя и является предварительным, уже вызывает беспокойство в столицах ЕС, обеспокоенных подходом с "облегченным расширением" (enlargement-lite) с далеко идущими последствиями для Союза, по словам семи высокопоставленных чиновников, участвовавших в переговорах.

Украина, которая стала официальным кандидатом на вступление в ЕС вскоре после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года, как отмечает издание, рассматривает членство как основополагающий элемент своего послевоенного будущего и окончательное заявление о своей прозападной ориентации.

Ссылки на вступление Украины в ЕС в 2027 году включены в проекты 20-пунктного мирного плана, который обсуждается под руководством США, несмотря на то, что чиновники ЕС оценивают, что стране может понадобиться десятилетие реформ, чтобы соответствовать строгим критериям вступления в ЕС, пишет издание.

Но чиновники Еврокомиссии, как отмечается, понимают, что Президент Украины Владимир Зеленский сможет согласиться на другие аспекты возможного мирного соглашения, такие как отказ от территории в пользу россии, только если он сможет представить членство в ЕС как положительный результат.

"Предварительный план, обсуждаемый, позволит Украине присоединиться к блоку, но с гораздо меньшими полномочиями по принятию решений. Например, обычные права голоса изначально не будут доступны Украине на саммитах лидеров и встречах министров", по словам чиновников.

Согласно предложениям, которые все еще разрабатываются, Киев "получит постепенный доступ к частям единого рынка блока, его сельскохозяйственным субсидиям и внутреннему финансированию развития после достижения этапов членства".

Это коренным образом изменит правила вступления, согласованные в 1993 году, которые требуют от стран соблюдать огромное количество правил ЕС в различных сферах политики и вступать в клуб только после выполнения всех требований.

Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер... Мы не подрываем расширение. Мы расширяем концепцию расширения. Правила были написаны более 30 лет назад. И они должны быть более гибкими. Это момент, который случается раз в поколение, и мы должны ему соответствовать

- сказал один высокопоставленный дипломат ЕС, который кратко рассказал об этой концепции.

Но дипломаты из стран-членов ЕС и других стран-претендентов на членство, которые участвовали в неформальных обсуждениях с Еврокомиссией по этому предложению, заявили, что "существует глубокое беспокойство по поводу этой концепции".

Некоторые опасаются, что это негативно повлияет на будущую стабильность блока, обесценит ценность членства и расстроит другие страны-кандидаты, пишет издание.

"Это ловушка, установленная путиным и Трампом, и мы в нее попадаем", - сказал второй дипломат ЕС, ссылаясь на риск для единства блока.

"ЕС снова застрял между молотом и наковальней, - сказал Муджтаба Рахман, управляющий директор Eurasia Group по вопросам Европы. - У него нет другого выбора, кроме как ускорить вступление Украины, однако это откроет ящик Пандоры политических и стратегических рисков, которые никто в Брюсселе до конца не понимает".

Прогресс Украины в рамках существующего процесса членства затормозился Венгрией, которая заблокировала единогласное одобрение, необходимое для официального открытия и закрытия каждого из 35 так называемых "глав" для вступления.

Чиновники ЕС и Украины считают, что если США подпишут окончательный мирный план, это заставит Будапешт уступить.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг связала вступление Украины с мирными переговорами. "Вступление является как ключевой гарантией безопасности для Украины, так и важным двигателем будущего роста и процветания", – сказала она.

"Но большая группа существующих членов ЕС, хотя и стремятся поддержать Украину, решительно противостоят любым мерам, которые бы создали лазейки в правилах или установили двухуровневую систему членства", заявили четыре дипломата блока.

"Невозможно иметь процесс, основанный на заслугах, с фиксированной датой завершения", – сказал один из этих дипломатов.

"Попробуйте навязать это государствам-членам, и они никогда этого не примут", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС, предупреждая, что это приведет к разрушительному расколу между Брюсселем и государствами-членами.

Другие чиновники заявили, что любой шаг по корректировке процесса расширения также нарушит амбиции других кандидатов на вступление и поставит более широкие вопросы относительно того, как ЕС взаимодействует со своими близкими соседями.

Черногория и Албания ближе всего к получению членства с точки зрения прогресса по "главам" переговоров и могут чувствовать, что им предлагают менее привлекательный приз, сказали трое из семи человек.

Это также вызовет вопросы о том, будет ли предложено другим государствам, которые достигли незначительного или вообще не достигли прогресса к членству в последние годы, таким как Босния и Турция, такой же вариант расширения с облегченным доступом.

Неясно, как это повлияет на страны Европейской экономической зоны, такие как Норвегия, которые являются частью единого рынка без права голоса, или на другие страны, не входящие в ЕС, но являющиеся близкими партнерами, такие как Великобритания.

"Вы ставите огромные, сложные вопросы чем-то подобным, - сказал третий высокопоставленный дипломат ЕС. - Существует так много возможных непредвиденных последствий".

Юлия Шрамко

