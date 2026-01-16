$43.180.08
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT

Київ • УНН

 16186 перегляди

Брюссель розглядає перегляд системи вступу до ЄС, пропонуючи дворівневу модель, яка може пришвидшити вступ України. Цей план викликає занепокоєння серед деяких країн-членів щодо його наслідків для Союзу.

ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT

Брюссель розробляє пропозиції щодо перегляду системи вступу до ЄС, що використовується з часів холодної війни, замінивши її суперечливою дворівневою моделлю, яка могла б пришвидшити вступ України у будь-якій мирній угоді, що припинить вторгнення росії, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

План, який обговорюється в Європейській комісії, хоча й є попереднім, уже викликає занепокоєння у столицях ЄС, стурбованих підходом з "полегшеним розширенням" (enlargement-lite) з далекосяжними наслідками для Союзу, за словами семи високопосадовців, які брали участь у переговорах.

Україна, яка стала офіційним кандидатом на вступ до ЄС невдовзі після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року, як зауважує видання, розглядає членство як основоположний елемент свого післявоєнного майбутнього та остаточну заяву про свою прозахідну орієнтацію.

Посилання на вступ України до ЄС у 2027 році включено до проєктів 20-пунктного мирного плану, який обговорюється під керівництвом США, попри те, що посадовці ЄС оцінюють, що країні може знадобитися десятиліття реформ, щоб відповідати суворим критеріям вступу до ЄС, пише видання.

Але посадовці Єврокомісії, як зазначається, розуміють, що Президент України Володимир Зеленський зможе погодитися на інші аспекти можливої ​​мирної угоди, такі як віддача території росії, лише якщо він зможе представити членство в ЄС як позитивний результат.

"Попередній план, що обговорюється, дозволить Україні приєднатися до блоку, але з набагато меншими повноваженнями щодо ухвалення рішень. Наприклад, звичайні права голосу спочатку не будуть доступні Україні на самітах лідерів та зустрічах міністрів", за словами посадовців.

Згідно з пропозиціями, які все ще розробляються, Київ "отримає поступовий доступ до частин єдиного ринку блоку, його сільськогосподарських субсидій та внутрішнього фінансування розвитку після досягнення етапів членства".

Це докорінно змінить правила вступу, узгоджені в 1993 році, які вимагають від країн дотримуватися величезної кількості правил ЄС у різних сферах політики та вступати до клубу лише після виконання всіх вимог.

Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів... Ми не підриваємо розширення. Ми розширюємо концепцію розширення. Правила були написані понад 30 років тому. І вони мають бути більш гнучкими. Це момент, який трапляється раз на покоління, і ми повинні йому відповідати

- сказав один високопоставлений дипломат ЄС, який коротко розповів про цю концепцію.

Але дипломати з країн-членів ЄС та інших країн-прагнучих членів, які брали участь у неформальних обговореннях з Єврокомісією щодо цієї пропозиції, заявили, що "існує глибоке занепокоєння щодо цієї концепції".

Дехто побоюється, що це негативно вплине на майбутню стабільність блоку, знецінить цінність членства та засмутить інші країни-кандидати, пише видання.

"Це пастка, встановлена ​​путіним і Трампом, і ми в неї потрапляємо", - сказав другий дипломат ЄС, посилаючись на ризик для єдності блоку.

"ЄС знову застряг між молотом і ковадлом, - сказав Муджтаба Рахман, керуючий директор Eurasia Group з питань Європи. - У нього немає іншого вибору, окрім як пришвидшити вступ України, проте це відкриє скриньку Пандори політичних та стратегічних ризиків, які ніхто в Брюсселі до кінця не розуміє".

Прогрес України в межах існуючого процесу членства загальмувався Угорщиною, яка заблокувала одноголосне схвалення, необхідне для офіційного відкриття та закриття кожного з 35 так званих "розділів" для вступу.

Посадовці ЄС та України вважають, що якщо США підпишуть остаточний мирний план, це змусить Будапешт поступитися.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер пов'язала вступ України з мирними переговорами. "Вступ є як ключовою гарантією безпеки для України, так і важливим двигуном майбутнього зростання та процвітання", – сказала вона.

"Але велика група існуючих членів ЄС, хоча й прагнуть підтримати Україну, рішуче протистоять будь-яким заходам, які б створили лазівки в правилах або встановили дворівневу систему членства", заявили чотири дипломати блоку.

"Неможливо мати процес, заснований на заслугах, з фіксованою датою завершення", – сказав один із цих дипломатів.

"Спробуйте нав’язати це державам-членам, і вони ніколи цього не приймуть", – сказав високопосадовець ЄС, попереджаючи, що це призведе до руйнівного розколу між Брюсселем та державами-членами.

Інші посадовці заявили, що будь-який крок щодо коригування процесу розширення також порушить амбіції інших кандидатів на вступ і поставить ширші питання щодо того, як ЄС взаємодіє зі своїми близькими сусідами.

Чорногорія та Албанія найближчі до отримання членства з точки зору прогресу за "розділами" переговорів і можуть відчувати, що їм пропонують менш привабливий приз, сказали троє з семи осіб.

Це також викличе питання про те, чи буде запропоновано іншим державам, які досягли незначного або взагалі не досягли прогресу до членства в останні роки, таким як Боснія та Туреччина, такий самий варіант розширення з полегшеним доступом.

Незрозуміло, як це вплине на країни Європейської економічної зони, такі як Норвегія, які є частиною єдиного ринку без права голосу, або на інші країни, що не входять до ЄС, але є близькими партнерами, такі як Велика Британія.

"Ви ставите величезні, складні питання чимось подібним, - сказав третій високопоставлений дипломат ЄС. - Існує так багато можливих непередбачених наслідків".

Юлія Шрамко

