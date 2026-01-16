Страны разделились по поводу планов создания двухуровневого ЕС со вступлением без полных прав голоса - Politico

$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:36 • 6588 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 6450 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухступенчатую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 9804 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 11354 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 14340 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 22884 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 27677 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 24499 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 34900 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 37821 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗVideo16 января, 04:12 • 17491 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto16 января, 04:55 • 21212 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto16 января, 05:20 • 18708 просмотра
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения07:17 • 19396 просмотра
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях07:54 • 13682 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 29757 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 61859 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 79776 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 89187 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 73317 просмотра
Актуальные люди
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Юлия Тимошенко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Чешская Республика
Реклама
УНН Lite
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 4778 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 17153 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 29299 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 50565 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 84093 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат

Страны разделились по поводу планов создания двухуровневого ЕС со вступлением без полных прав голоса - Politico

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Страны, годами ожидавшие вступления в ЕС, разделились по поводу планов стать членами без полных прав голоса. Некоторые настаивают на всех преимуществах, другие рады быть за столом переговоров.

Страны разделились по поводу планов создания двухуровневого ЕС со вступлением без полных прав голоса - Politico

Страны, годами ожидавшие вступления в ЕС, разделились по поводу разрабатываемых в Брюсселе планов, которые позволят им стать членами без привычных полных прав голоса, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Среди нескольких стран Восточной Европы и Западных Балкан, которые должны присоединиться к блоку, возникает раскол относительно условий, связанных с их заявками. Некоторые настаивают на том, что они должны получить все преимущества блока, тогда как другие рады просто быть за столом переговоров", - говорится в публикации.

Чтобы успокоить обеспокоенность существующих членов, что больший ЕС усложнит принятие единогласных решений, Европейская комиссия рассматривает возможность предоставления новым членам полных прав голоса только после того, как ЕС пересмотрит способ своего функционирования, пишет издание.

Этот толчок, как отмечается, усложнит для отдельных стран применение права вето и направлен на предотвращение срыва политических решений. Сейчас новые члены сразу получают полное право голоса, как это произошло, когда последняя страна, присоединившаяся к ЕС, Хорватия, вступила в ЕС в 2013 году.

Среди полномочий, которые изначально могут быть ограничены, есть право новых участников блокировать санкции, среди других вопросов, которые сейчас требуют участия каждой страны ЕС. Оказалось, что лидеры забирают много времени, чтобы обойти угрозы вето со стороны популистских правительств Венгрии и Словакии, пишет издание.

Перспектива вступления без полного права голоса вызывает неоднозначную реакцию стран-кандидатов.

Эди Рама, премьер-министр Албании, которая теперь открыла все так называемые переговорные кластеры, через которые ей придется работать, сказал, что эти меры являются "хорошей идеей", и что его страна даже согласится на то, что некоторое время не будет иметь собственного еврокомиссара в Брюсселе.

Албания, по его словам, не хочет оспаривать волю крупных членов-основателей, таких как Франция и Германия. "В конце концов, именно взрослые в семье принимают важные решения", - сказал он, добавив, что одним из преимуществ для меньших членов ЕС является то, что если более крупные страны "потерпят неудачу", это не вина новых членов.

Саломе Зурабишвили, последняя непосредственно избранная президент Грузии, заявила, что она давно выступала за такой шаг в переговорах с чиновниками ЕС. Занятие должности ею было отменено правящей партией "Грузинская мечта", что осудил Брюссель, а переговоры о вступлении сейчас остановились на фоне предупреждений об отступлении от демократии.

Молдова, чья заявка на членство является побратимом заявки Украины, заявила, что хочет увидеть детали предложений.

"Мы готовы взять на себя ответственность на ранней стадии и будем приветствовать возможность принять участие в этих обсуждениях и помочь их сформировать, – сказал высокопоставленный молдавский чиновник, которому предоставлена анонимность для откровенного разговора. - В то же время полноценное членство – с равными правами и полным участием в процессе принятия решений ЕС – должно оставаться четкой и конечной целью".

Украина, которая провела широкомасштабные реформы в рамках процесса вступления, даже сталкиваясь с агрессией России, неохотно поддерживает эту идею.

"Если мы говорим о членстве в ЕС, оно должно быть полноценным", – заявил Президент Владимир Зеленский в ноябре.

Черногория, страна-кандидат, которая больше всего продвинулась на пути к вступлению, также настаивает на том, что нет необходимости пересматривать условия, по которым ей предоставляется членство, и ожидает завершить процесс проверки в этом году.

"Дело в том, что ЕС уже состоял из 28 государств-членов, - сказал президент Черногории Яков Милатович. - А сейчас у нас их 27 из-за Brexit. Так что в этом плане, если Черногория станет 28-м государством-членом ЕС до 2028 года, то ответ [на вопрос, есть ли потребность в реформах] - нет, не так ли? … Но это точно вопрос, на который должны ответить лидеры ЕС".

ЕС разрабатывает новую двухступенчатую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT16.01.26, 14:29 • 6610 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Грузинская мечта
Эди Рама
Черногория
Европейская комиссия
Албания
Европейский Союз
Саломе Зурабишвили
Франция
Хорватия
Германия
Словакия
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Молдова
Грузия