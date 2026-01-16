Страны разделились по поводу планов создания двухуровневого ЕС со вступлением без полных прав голоса - Politico

Страны, годами ожидавшие вступления в ЕС, разделились по поводу разрабатываемых в Брюсселе планов, которые позволят им стать членами без привычных полных прав голоса, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Среди нескольких стран Восточной Европы и Западных Балкан, которые должны присоединиться к блоку, возникает раскол относительно условий, связанных с их заявками. Некоторые настаивают на том, что они должны получить все преимущества блока, тогда как другие рады просто быть за столом переговоров", - говорится в публикации.

Чтобы успокоить обеспокоенность существующих членов, что больший ЕС усложнит принятие единогласных решений, Европейская комиссия рассматривает возможность предоставления новым членам полных прав голоса только после того, как ЕС пересмотрит способ своего функционирования, пишет издание.

Этот толчок, как отмечается, усложнит для отдельных стран применение права вето и направлен на предотвращение срыва политических решений. Сейчас новые члены сразу получают полное право голоса, как это произошло, когда последняя страна, присоединившаяся к ЕС, Хорватия, вступила в ЕС в 2013 году.

Среди полномочий, которые изначально могут быть ограничены, есть право новых участников блокировать санкции, среди других вопросов, которые сейчас требуют участия каждой страны ЕС. Оказалось, что лидеры забирают много времени, чтобы обойти угрозы вето со стороны популистских правительств Венгрии и Словакии, пишет издание.

Перспектива вступления без полного права голоса вызывает неоднозначную реакцию стран-кандидатов.

Эди Рама, премьер-министр Албании, которая теперь открыла все так называемые переговорные кластеры, через которые ей придется работать, сказал, что эти меры являются "хорошей идеей", и что его страна даже согласится на то, что некоторое время не будет иметь собственного еврокомиссара в Брюсселе.

Албания, по его словам, не хочет оспаривать волю крупных членов-основателей, таких как Франция и Германия. "В конце концов, именно взрослые в семье принимают важные решения", - сказал он, добавив, что одним из преимуществ для меньших членов ЕС является то, что если более крупные страны "потерпят неудачу", это не вина новых членов.

Саломе Зурабишвили, последняя непосредственно избранная президент Грузии, заявила, что она давно выступала за такой шаг в переговорах с чиновниками ЕС. Занятие должности ею было отменено правящей партией "Грузинская мечта", что осудил Брюссель, а переговоры о вступлении сейчас остановились на фоне предупреждений об отступлении от демократии.

Молдова, чья заявка на членство является побратимом заявки Украины, заявила, что хочет увидеть детали предложений.

"Мы готовы взять на себя ответственность на ранней стадии и будем приветствовать возможность принять участие в этих обсуждениях и помочь их сформировать, – сказал высокопоставленный молдавский чиновник, которому предоставлена анонимность для откровенного разговора. - В то же время полноценное членство – с равными правами и полным участием в процессе принятия решений ЕС – должно оставаться четкой и конечной целью".

Украина, которая провела широкомасштабные реформы в рамках процесса вступления, даже сталкиваясь с агрессией России, неохотно поддерживает эту идею.

"Если мы говорим о членстве в ЕС, оно должно быть полноценным", – заявил Президент Владимир Зеленский в ноябре.

Черногория, страна-кандидат, которая больше всего продвинулась на пути к вступлению, также настаивает на том, что нет необходимости пересматривать условия, по которым ей предоставляется членство, и ожидает завершить процесс проверки в этом году.

"Дело в том, что ЕС уже состоял из 28 государств-членов, - сказал президент Черногории Яков Милатович. - А сейчас у нас их 27 из-за Brexit. Так что в этом плане, если Черногория станет 28-м государством-членом ЕС до 2028 года, то ответ [на вопрос, есть ли потребность в реформах] - нет, не так ли? … Но это точно вопрос, на который должны ответить лидеры ЕС".

