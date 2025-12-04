Кипр будет помогать Украине на пути к членству в ЕС - Христодулидис

Фото: Офис президента Украины

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что Кипр готов и делает максимально возможное со своей стороны для того, чтобы помогать Украине на пути к членству в ЕС. Об этом Христодулидис заявил во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Мы будем продолжать нашу поддержку. Мы остаемся на стороне Украины, и в связи с нашим предстоящим председательством в Совете ЕС, которое начнется уже практически через 27 дней, мы будем как раз на стороне Украины. Кипр готов и делает максимально возможное со своей стороны для того, чтобы помогать Украине на этом пути стать членом Европейского Союза. И я хотел бы также поговорить в этом пункте о расширении, потому что - это сознательный выбор Украины стать частью Европейского Союза, но также мы говорим о геополитических вопросах. Мы должны продвигать процедуры расширения Европейского Союза, усиливая, помимо прочего, также нашу коллективную безопасность и нашу демократическую устойчивость - сказал Христодулидис.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что председательство Кипра в Совете ЕС, которое начнется в 2026 году, может стать историческим в отношении открытия переговорных кластеров для Украины.