12:31 • 5302 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 14619 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 10754 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 12477 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 13623 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 24031 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 40334 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35345 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45355 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 59416 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
Эксклюзивы
Кипр будет помогать Украине на пути к членству в ЕС - Христодулидис

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил о готовности его страны максимально помогать Украине на пути к членству в ЕС. Кипр будет поддерживать Украину во время своего председательства в Совете ЕС, которое начнется через 27 дней.

Кипр будет помогать Украине на пути к членству в ЕС - Христодулидис
Фото: Офис президента Украины

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что Кипр готов и делает максимально возможное со своей стороны для того, чтобы помогать Украине на пути к членству в ЕС. Об этом Христодулидис заявил во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Мы будем продолжать нашу поддержку. Мы остаемся на стороне Украины, и в связи с нашим предстоящим председательством в Совете ЕС, которое начнется уже практически через 27 дней, мы будем как раз на стороне Украины. Кипр готов и делает максимально возможное со своей стороны для того, чтобы помогать Украине на этом пути стать членом Европейского Союза. И я хотел бы также поговорить в этом пункте о расширении, потому что - это сознательный выбор Украины стать частью Европейского Союза, но также мы говорим о геополитических вопросах. Мы должны продвигать процедуры расширения Европейского Союза, усиливая, помимо прочего, также нашу коллективную безопасность и нашу демократическую устойчивость

 - сказал Христодулидис.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что председательство Кипра в Совете ЕС, которое начнется в 2026 году, может стать историческим в отношении открытия переговорных кластеров для Украины.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Кипр