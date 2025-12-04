Головування Кіпру в ЄС може стати історичним щодо відкриття кластерів для України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що головування Кіпру в Раді ЄС, яке розпочнеться у 2026 року, може стати історичним щодо відкриття перемовних кластерів для України. Про це Зеленський сказав під час брифінгу з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, передає УНН.

Я хочу подякувати Кіпру за підтримку на політичному рівні. Це стосується, зокрема, перемовин щодо членства України в Європейському Союзі. Ми розраховуємо, що найближчі місяці дадуть більше прогресу для шляху України в ЄС, і Кіпрське головування може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України та інших необхідних рішень - заявив Зеленський.

Він додав, що зараз лідери ЄС готують новий санкційний пакет, який, як хоче Україна, був справді дієвим.

Це означає продовження тиску на російський енергетичний сектор передусім, на все те інше, що дає росії бюджетні надходження, а отже - можливість затягувати цю війну - додав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна розраховує на підтримку Кіпром спільних європейських рішень щодо російських активів.

Це абсолютно справедливий принцип, що росія повинна платити за війну, яку сама ж почала та яку продовжує. Кошти, які потрібні для оборони та для відновлення після російських ударів, цілком справедливо взяти з тих обсягів, які сам агресор залишив в руках вільного світу - зазначив Президент.

Нагадаємо

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс прибув в Україну на тлі підготовки до головування країни у Раді ЄС у першій половині наступного року.