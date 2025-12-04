$42.200.13
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 14172 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 10508 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 12208 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 13372 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 23886 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 40130 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35314 перегляди
Це вже не сліпий "камікадзе", а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію "шахедів"
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45331 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 59226 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Головування Кіпру в ЄС може стати історичним щодо відкриття кластерів для України - Зеленський

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Президент Володимир Зеленський вважає, що головування Кіпру в Раді ЄС у 2026 році може стати історичним для України щодо відкриття переговорних кластерів. Він також подякував Кіпру за підтримку та наголосив на необхідності нового санкційного пакету проти росії.

Головування Кіпру в ЄС може стати історичним щодо відкриття кластерів для України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що головування Кіпру в Раді ЄС, яке розпочнеться у 2026 року, може стати історичним щодо відкриття перемовних кластерів для України. Про це Зеленський сказав під час брифінгу з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, передає УНН

Я хочу подякувати Кіпру за підтримку на політичному рівні. Це стосується, зокрема, перемовин щодо членства України в Європейському Союзі. Ми розраховуємо, що найближчі місяці дадуть більше прогресу для шляху України в ЄС, і Кіпрське головування може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України та інших необхідних рішень 

- заявив Зеленський.

Він додав, що зараз лідери ЄС готують новий санкційний пакет, який, як хоче Україна, був справді дієвим. 

Це означає продовження тиску на російський енергетичний сектор передусім, на все те інше, що дає росії бюджетні надходження, а отже - можливість затягувати цю війну

 - додав Зеленський. 

Президент наголосив, що Україна розраховує на підтримку Кіпром спільних європейських рішень щодо російських активів.

Це абсолютно справедливий принцип, що росія повинна платити за війну, яку сама ж почала та яку продовжує. Кошти, які потрібні для оборони та для відновлення після російських ударів, цілком справедливо взяти з тих обсягів, які сам агресор залишив в руках вільного світу 

- зазначив Президент. 

Нагадаємо 

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс прибув в Україну на тлі підготовки до головування країни у Раді ЄС у першій половині наступного року. 

Павло Башинський

Політика
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Рада Європейського Союзу
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Кіпр