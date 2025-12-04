Президент Кіпру прибув в Україну на тлі підготовки до головування у ЄС

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс прибув в Україну на тлі підготовки до головування країни у Раді ЄС у першій половині наступного року, про що повідомили в кіпрському уряді і сам президент країни, пише УНН.

Деталі

"Президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс здійснює візит до України в межах свого офіційного візиту до країни", - повідомили на сайті кіпрського уряду.

Сам Христодулідіс написав у X, що відправився до України "з надзвичайно символічним та важливим візитом у межах підготовки до вступу на посаду головуючого у Раді Європейського Союзу через 28 днів".

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у першому півріччі 2026 року буде головування Кіпру, а потім – Ірландії, і Україна хотіла б під час головування Кіпру відкрити переговорні кластери на шляху до вступу у Європейський Союз, а крок наступний – це їх закриття, і ми б хотіли це зробити за головування Ірландії.