Президент Кіпру прибув в Україну на тлі підготовки до головування у ЄС

Ексклюзив
11:24 • 2048 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 4854 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 20101 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 35744 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 33931 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 44402 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 53955 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 27261 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 30027 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26283 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Популярнi новини
У Великій Британії заборонили рекламу Nike, Superdry та Lacoste: в чому причина4 грудня, 02:08 • 8472 перегляди
"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою4 грудня, 03:50 • 17201 перегляди
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя4 грудня, 05:23 • 16851 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto06:30 • 17836 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу07:55 • 7750 перегляди
Публікації
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto06:30 • 18285 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 53955 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 46520 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 61957 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 63827 перегляди
УНН Lite
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 4698 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 20209 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 65177 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 68313 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 122233 перегляди
Президент Кіпру прибув в Україну на тлі підготовки до головування у ЄС

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс прибув до України з офіційним візитом. Він готується до початку головування країни в Раді Європейського Союзу.

Президент Кіпру прибув в Україну на тлі підготовки до головування у ЄС

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс прибув в Україну на тлі підготовки до головування країни у Раді ЄС у першій половині наступного року, про що повідомили в кіпрському уряді і сам президент країни, пише УНН.

Деталі

"Президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс здійснює візит до України в межах свого офіційного візиту до країни", - повідомили на сайті кіпрського уряду.

Сам Христодулідіс написав у X, що відправився до України "з надзвичайно символічним та важливим візитом у межах підготовки до вступу на посаду головуючого у Раді Європейського Союзу через 28 днів".

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у першому півріччі 2026 року буде головування Кіпру, а потім – Ірландії, і Україна хотіла б під час головування Кіпру відкрити переговорні кластери на шляху до вступу у Європейський Союз, а крок наступний – це їх закриття, і ми б хотіли це зробити за головування Ірландії.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Рада Європейського Союзу
Україна
Кіпр