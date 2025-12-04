Президент Кипра прибыл в Украину на фоне подготовки к председательству в ЕС

Президент Кипра Никос Христодулидис прибыл в Украину на фоне подготовки к председательству страны в Совете ЕС в первой половине следующего года, о чем сообщили в кипрском правительстве и сам президент страны, пишет УНН.

Детали

"Президент Республики Кипр Никос Христодулидис совершает визит в Украину в рамках своего официального визита в страну", - сообщили на сайте кипрского правительства.

Сам Христодулидис написал в X, что отправился в Украину "с чрезвычайно символичным и важным визитом в рамках подготовки к вступлению в должность председательствующего в Совете Европейского Союза через 28 дней".

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в первом полугодии 2026 года будет председательство Кипра, а затем – Ирландии, и Украина хотела бы во время председательства Кипра открыть переговорные кластеры на пути к вступлению в Европейский Союз, а следующий шаг – это их закрытие, и мы бы хотели это сделать при председательстве Ирландии.