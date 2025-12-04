Председательство Кипра в ЕС может стать историческим в отношении открытия кластеров для Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что председательство Кипра в Совете ЕС, которое начнется в 2026 году, может стать историческим в отношении открытия переговорных кластеров для Украины. Об этом Зеленский сказал во время брифинга с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, передает УНН.

Я хочу поблагодарить Кипр за поддержку на политическом уровне. Это касается, в частности, переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы рассчитываем, что ближайшие месяцы дадут больше прогресса для пути Украины в ЕС, и Кипрское председательство может стать историческим с точки зрения открытия кластеров для Украины и других необходимых решений - заявил Зеленский.

Он добавил, что сейчас лидеры ЕС готовят новый санкционный пакет, который, как хочет Украина, был действительно действенным.

Это означает продолжение давления на российский энергетический сектор прежде всего, на все то другое, что дает россии бюджетные поступления, а значит - возможность затягивать эту войну - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку Кипром общих европейских решений по российским активам.

Это абсолютно справедливый принцип, что россия должна платить за войну, которую сама же начала и которую продолжает. Средства, которые нужны для обороны и для восстановления после российских ударов, вполне справедливо взять из тех объемов, которые сам агрессор оставил в руках свободного мира - отметил Президент.

Напомним

Президент Кипра Никос Христодулидис прибыл в Украину на фоне подготовки к председательству страны в Совете ЕС в первой половине следующего года.