Председательство Кипра в ЕС может стать историческим в отношении открытия кластеров для Украины - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский считает, что председательство Кипра в Совете ЕС в 2026 году может стать историческим для Украины в отношении открытия переговорных кластеров. Он также поблагодарил Кипр за поддержку и подчеркнул необходимость нового санкционного пакета против России.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что председательство Кипра в Совете ЕС, которое начнется в 2026 году, может стать историческим в отношении открытия переговорных кластеров для Украины. Об этом Зеленский сказал во время брифинга с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, передает УНН.
Я хочу поблагодарить Кипр за поддержку на политическом уровне. Это касается, в частности, переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы рассчитываем, что ближайшие месяцы дадут больше прогресса для пути Украины в ЕС, и Кипрское председательство может стать историческим с точки зрения открытия кластеров для Украины и других необходимых решений
Он добавил, что сейчас лидеры ЕС готовят новый санкционный пакет, который, как хочет Украина, был действительно действенным.
Это означает продолжение давления на российский энергетический сектор прежде всего, на все то другое, что дает россии бюджетные поступления, а значит - возможность затягивать эту войну
Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку Кипром общих европейских решений по российским активам.
Это абсолютно справедливый принцип, что россия должна платить за войну, которую сама же начала и которую продолжает. Средства, которые нужны для обороны и для восстановления после российских ударов, вполне справедливо взять из тех объемов, которые сам агрессор оставил в руках свободного мира
Напомним
Президент Кипра Никос Христодулидис прибыл в Украину на фоне подготовки к председательству страны в Совете ЕС в первой половине следующего года.