Кіпр допомагатиме Україні на шляху до членства в ЄС - Христодулідіс

Фото: Офіс президента України

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що Кіпр готовий і робить максимально можливе зі свого боку для того, щоб допомагати Україні на шляху до членства в ЄС. Про це Христодулідіс заявив під час брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Ми продовжуватимемо нашу підтримку. Ми залишаємося на боці України, і у зв’язку з нашим подальшим головуванням у Раді ЄС, яке розпочнеться вже практично за 27 днів, ми будемо якраз на боці України. Кіпр готовий і робить максимально можливе зі свого боку для того, щоб допомагати Україні на цьому шляху стати членом Європейського Союзу. І я хотів би також поговорити в цьому пункті про розширення, тому що - це свідомий вибір України стати частиною Європейського Союзу, але також ми говоримо про геополітичні питання. Ми маємо просувати процедури розширення Європейського Союзу, посилюючи, окрім іншого, також нашу колективну безпеку та нашу демократичну стійкість - сказав Христодулідіс.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що головування Кіпру в Раді ЄС, яке розпочнеться у 2026 році, може стати історичним щодо відкриття перемовних кластерів для України.