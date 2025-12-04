$42.200.13
12:31 • 5440 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 14959 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 10931 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 12660 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 13791 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 24117 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 40411 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35350 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45358 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 59558 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Кіпр допомагатиме Україні на шляху до членства в ЄС - Христодулідіс

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив про готовність його країни максимально допомагати Україні на шляху до членства в ЄС. Кіпр підтримуватиме Україну під час свого головування в Раді ЄС, яке розпочнеться за 27 днів.

Кіпр допомагатиме Україні на шляху до членства в ЄС - Христодулідіс
Фото: Офіс президента України

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що Кіпр готовий і робить максимально можливе зі свого боку для того, щоб допомагати Україні на шляху до членства в ЄС. Про це Христодулідіс заявив під час брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Ми продовжуватимемо нашу підтримку. Ми залишаємося на боці України, і у зв’язку з нашим подальшим головуванням у Раді ЄС, яке розпочнеться вже практично за 27 днів, ми будемо якраз на боці України. Кіпр готовий і робить максимально можливе зі свого боку для того, щоб допомагати Україні на цьому шляху стати членом Європейського Союзу. І я хотів би також поговорити в цьому пункті про розширення, тому що - це свідомий вибір України стати частиною Європейського Союзу, але також ми говоримо про геополітичні питання. Ми маємо просувати процедури розширення Європейського Союзу, посилюючи, окрім іншого, також нашу колективну безпеку та нашу демократичну стійкість

 - сказав Христодулідіс.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що головування Кіпру в Раді ЄС, яке розпочнеться у 2026 році, може стати історичним щодо відкриття перемовних кластерів для України.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Кіпр