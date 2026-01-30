Украина будет «технически» готова к вступлению в ЕС в 2027 году – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свои заявления о том, что Украина будет "технически" готова к вступлению в Европейский Союз в 2027 году, "несмотря на критику со стороны некоторых европейских лидеров на этой неделе", сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель в четверг настаивал на том, что "у нас есть правила, и мы должны их соблюдать", подчеркнув, что он "неоднократно просил Зеленского прекратить оказывать давление на ЕС относительно сроков, поскольку это контрпродуктивно", пишет издание.

Главный представитель ЕС по вопросам расширения, еврокомиссар Марта Кос, "намекнула, что хотя политическая воля есть, может потребоваться больше усилий", указывает издание.

Комиссар по расширению отреагировала на желание Украины вступить в ЕС до 2027 года

"Технически мы будем готовы в 2027 году", - заявил Зеленский журналистам, как сообщает Reuters, добавив, что до конца 2026 года Украина выполнит основные шаги, необходимые для членства.

Издание отмечает, что "Европейская комиссия "может иметь несколько более нюансированный взгляд на это", учитывая ее прошлогодний отчет о прогрессе, который "указывает на "определенный уровень подготовки" во многих областях, с ограниченным прогрессом по некоторым ключевым вопросам, таким как борьба с коррупцией, или недостаточным потенциалом в некоторых сферах, рассматриваемых ЕС".

В ЕС подтвердили европейское будущее Украины, но без конкретной даты вступления

Но Зеленский, отмечает издание, ясно дал понять, что прежде всего он хочет получить "четкий график", чтобы понять, каковы реальные перспективы вступления в блок, рассматривая это как важную часть гарантий безопасности после войны.

Расширение ЕС, указывает при этом издание, требует единогласного решения 27 государств-членов, а Венгрия не только давно выступает против ускоренного вступления Украины, "но и отношения между двумя странами заметно ухудшились за последние несколько недель".

Сийярто признал, что Венгрия является препятствием для членства Украины в ЕС

"95% венгров отвергли ускоренное членство Украины в ЕС, потому что хотят защитить наших фермеров, безопасность наших семей и мир в Венгрии", - как пишет издание, заявил вчера пророссийский премьер-министр Виктор Орбан.

Этот вопрос, вероятно, займет видное место на предстоящих парламентских выборах в Венгрии, которые могут привести к смене правительства после 16 лет правления Орбана, указывает издание.

Лидер венгерской оппозиции призвал политические силы воздержаться от выборов, чтобы объединиться против Орбана