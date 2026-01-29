Комиссар по расширению отреагировала на желание Украины вступить в ЕС до 2027 года

Комиссар ЕС по расширению Марта Кос отреагировала на призыв Президента Украины Владимира Зеленского принять Украину в ЕС до 2027 года и отметила, что не может говорить о годах, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Кос поддержала призыв Зеленского принять Украину в ЕС до 2027 года, заявив, что "это не только его желание; это также мое желание и желание многих, многих государств-членов". "Но посмотрим, когда это будет возможно", – добавила она.

Подчеркивая целесообразность 2027 года как целевой даты, она сказала: "Я не могу говорить о годах; (поскольку) я говорила, что есть определенный уровень фундаментальных принципов, которые должны быть выполнены. Но, конечно, мы также должны учитывать очень важные исторические моменты. Поэтому мы обсудим с государствами-членами, как преодолеть время, необходимое для процесса вступления, и, конечно, как отреагировать на эту ситуацию".

На вопрос о росте напряженности между Венгрией и Украиной и решимости Будапешта наложить вето на вступление Украины, она сказала: "Мы будем работать до конца, чтобы достичь единогласия, необходимого для этого процесса. Это единственный способ продолжать, сотрудничая также с Венгрией, и это то, что мы делаем".

