Комиссар по расширению отреагировала на желание Украины вступить в ЕС до 2027 года

13:51 • 5792 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 11867 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 12562 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 17721 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 16790 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 13874 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 16772 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 26901 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 11874 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
29 января, 09:19 • 14097 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
"Мост, который мы не пересекли": Рубио назвал ключевой вопрос в мирных переговорах по войне рф против Украины29 января, 06:15 • 28876 просмотра
Маск анонсировал конец выпуска Tesla Model S и Model X в пользу роботов29 января, 06:27 • 29533 просмотра
Франция будет усиливать давление на россию и работает над новыми санкциями - Макрон29 января, 08:32 • 6780 просмотра
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем29 января, 09:05 • 25832 просмотра
Готовил атаку на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"29 января, 09:33 • 8112 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 3096 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 64237 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 92784 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 115656 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 94325 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 24486 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 50778 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 48288 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 54473 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 56761 просмотра
Комиссар по расширению отреагировала на желание Украины вступить в ЕС до 2027 года

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Кос поддержала призыв Зеленского принять Украину в ЕС до 2027 года, заявив, что "это не только его желание; это также мое желание и желание многих, многих государств-членов".

Комиссар по расширению отреагировала на желание Украины вступить в ЕС до 2027 года

Комиссар ЕС по расширению Марта Кос отреагировала на призыв Президента Украины Владимира Зеленского принять Украину в ЕС до 2027 года и отметила, что не может говорить о годах, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Кос поддержала призыв Зеленского принять Украину в ЕС до 2027 года, заявив, что "это не только его желание; это также мое желание и желание многих, многих государств-членов". "Но посмотрим, когда это будет возможно", – добавила она.

Подчеркивая целесообразность 2027 года как целевой даты, она сказала: "Я не могу говорить о годах; (поскольку) я говорила, что есть определенный уровень фундаментальных принципов, которые должны быть выполнены. Но, конечно, мы также должны учитывать очень важные исторические моменты. Поэтому мы обсудим с государствами-членами, как преодолеть время, необходимое для процесса вступления, и, конечно, как отреагировать на эту ситуацию".

На вопрос о росте напряженности между Венгрией и Украиной и решимости Будапешта наложить вето на вступление Украины, она сказала: "Мы будем работать до конца, чтобы достичь единогласия, необходимого для этого процесса. Это единственный способ продолжать, сотрудничая также с Венгрией, и это то, что мы делаем".

Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году27.01.26, 14:15 • 19978 просмотров

Антонина Туманова

Политика