Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на вступление в Европейский Союз в 2027 году. Во время разговора с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером он обсудил ситуацию в энергетике, международную поддержку и результаты трехсторонних переговоров с США и россией относительно гарантий безопасности. Об этом гарант сообщил в Telegram, пишет УНН.

Во время разговора с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером обсудили энергетическую ситуацию в Украине. россия ежедневно бьет по энергетике, чтобы оставить украинцев без света и тепла, и очень важно, чтобы на это партнеры реагировали. Поэтому очень ценим, что на прошлой неделе Австрия выделила средства на поддержку нашего энергетического сектора. Спасибо! Обсудили и другие способы поддержки нашей энергосистемы - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский проинформировал о трехсторонних встречах украинской, американской и российской делегаций, которые состоялись в ОАЭ на прошлой неделе. Глава государства отметил, что в частности обсуждались гарантии безопасности.

Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна в том числе и благодаря украинскому безопасностному, технологическому и экономическому вкладам. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 год и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров - подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский пригласил Кристиана Штокера приехать в Украину, чтобы продолжить диалог во время личной встречи.

