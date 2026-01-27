$43.130.01
12:15 • 1170 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 8488 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 14549 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 13323 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 16077 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 31555 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 80312 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 46353 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 48924 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 40703 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
Популярные новости
Россию необходимо привлечь к ответственности для справедливого мира - постпред Украины в ООН27 января, 03:02 • 13913 просмотра
Атака на Одессу 27 января: уже трое раненых, разрушена часть домаPhoto27 января, 03:26 • 9230 просмотра
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго27 января, 06:18 • 24177 просмотра
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено07:41 • 5468 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении08:03 • 11055 просмотра
публикации
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 5580 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 8504 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 14557 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 41338 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 80318 просмотра
УНН Lite
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 2134 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 22772 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 22282 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 22788 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 25583 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Австрии Кристианом Штокером энергетическую ситуацию и международную поддержку. Украина рассчитывает на вступление в Европейский Союз в 2027 году.

Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на вступление в Европейский Союз в 2027 году. Во время разговора с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером он обсудил ситуацию в энергетике, международную поддержку и результаты трехсторонних переговоров с США и россией относительно гарантий безопасности. Об этом гарант сообщил в Telegram, пишет УНН.

Во время разговора с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером обсудили энергетическую ситуацию в Украине. россия ежедневно бьет по энергетике, чтобы оставить украинцев без света и тепла, и очень важно, чтобы на это партнеры реагировали. Поэтому очень ценим, что на прошлой неделе Австрия выделила средства на поддержку нашего энергетического сектора. Спасибо! Обсудили и другие способы поддержки нашей энергосистемы

- говорится в сообщении.

Владимир Зеленский проинформировал о трехсторонних встречах украинской, американской и российской делегаций, которые состоялись в ОАЭ на прошлой неделе. Глава государства отметил, что в частности обсуждались гарантии безопасности.

Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна в том числе и благодаря украинскому безопасностному, технологическому и экономическому вкладам. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 год и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров

- подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский пригласил Кристиана Штокера приехать в Украину, чтобы продолжить диалог во время личной встречи.

"Каждый такой российский удар подрывает дипломатию": Зеленский после новой атаки рф ожидает, что Америка и другие партнеры не будут молчать27.01.26, 11:12 • 2956 просмотров

Ольга Розгон

