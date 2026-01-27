"Каждый такой российский удар подрывает дипломатию": Зеленский после новой атаки рф ожидает, что Америка и другие партнеры не будут молчать

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку рф на Украину, отметив, что "каждый такой российский удар подрывает дипломатию, которая все же продолжается", пишет УНН.

Детали

"Жесткая атака ударными беспилотниками по Одессе. Более 50 дронов выпустили россияне по городу, и главные мишени - энергетика и обычные гражданские объекты. От этого удара повреждены пять жилых домов, есть значительные разрушения квартир и подъездов. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых людей, среди них есть дети", - указал Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, все службы задействованы на месте, чтобы помочь. "Спасательная операция будет продолжаться, пока не будет выяснена судьба всех людей, которые могут быть под завалами. Один из российских дронов попал по молитвенному дому христиан евангельской веры", - отметил он.

"Были под ударами этой ночью также другие регионы: Львовщина, Днепровщина, Николаевщина, Одесщина, Сумщина, Харьковщина. россияне целились по энергетической и другой критической инфраструктуре. Известно, что есть раненые люди. Всего за ночь россия выпустила 165 ударных дронов по Украине, и около 100 из них – это "шахеды"", - указал Президент.

Каждый такой российский удар подрывает дипломатию, которая все же продолжается, и бьет, в частности, и по усилиям партнеров, которые помогают закончить эту войну. Рассчитываем, что Америка, Европа и другие партнеры об этом не будут молчать и будут помнить, что для настоящего мира нужно давление именно на москву - санкции, блокирование российских операций, блокирование всей инфраструктуры российского танкерного флота. Без давления на агрессора войны не останавливаются. Так же, как и без поддержки защитников жизни. Стабильная поддержка нашего народа, наших воинов, скорейшее выполнение договоренностей нужны. Спасибо всем, кто это понимает и помогает! - подчеркнул Зеленский.

135 из 165 дронов обезвредили над Украиной во время атаки рф