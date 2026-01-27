"Каждый такой российский удар подрывает дипломатию": Зеленский после новой атаки рф ожидает, что Америка и другие партнеры не будут молчать

$43.130.01
51.060.41
ukenru
08:29 • 3182 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 8292 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 25228 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 69935 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 42795 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 47023 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 39762 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 63207 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 30246 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 68334 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
96%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Тестируют систему торговли детьми под прикрытием опеки: в Донецкой области оккупанты ограничивают родительские права матери семерых детей - ЦНС27 января, 00:11 • 12521 просмотра
Писториус: Германия исчерпала возможности поставки систем Patriot Украине27 января, 00:45 • 27574 просмотра
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph27 января, 02:28 • 32610 просмотра
Россию необходимо привлечь к ответственности для справедливого мира - постпред Украины в ООН27 января, 03:02 • 6096 просмотра
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго06:18 • 17695 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 35439 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 69935 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 63207 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 68334 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 60569 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Олег Синегубов
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Львовская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 20001 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 19643 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 20255 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 23175 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 41804 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Financial Times
Шахед-136

"Каждый такой российский удар подрывает дипломатию": Зеленский после новой атаки рф ожидает, что Америка и другие партнеры не будут молчать

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

Президент Зеленский отреагировал на очередную атаку рф, отметив, что она подрывает дипломатию. россия выпустила 165 ударных дронов по Украине, повредив жилые дома и энергетическую инфраструктуру.

"Каждый такой российский удар подрывает дипломатию": Зеленский после новой атаки рф ожидает, что Америка и другие партнеры не будут молчать

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку рф на Украину, отметив, что "каждый такой российский удар подрывает дипломатию, которая все же продолжается", пишет УНН.

Детали

"Жесткая атака ударными беспилотниками по Одессе. Более 50 дронов выпустили россияне по городу, и главные мишени - энергетика и обычные гражданские объекты. От этого удара повреждены пять жилых домов, есть значительные разрушения квартир и подъездов. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых людей, среди них есть дети", - указал Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, все службы задействованы на месте, чтобы помочь. "Спасательная операция будет продолжаться, пока не будет выяснена судьба всех людей, которые могут быть под завалами. Один из российских дронов попал по молитвенному дому христиан евангельской веры", - отметил он.

"Были под ударами этой ночью также другие регионы: Львовщина, Днепровщина, Николаевщина, Одесщина, Сумщина, Харьковщина. россияне целились по энергетической и другой критической инфраструктуре. Известно, что есть раненые люди. Всего за ночь россия выпустила 165 ударных дронов по Украине, и около 100 из них – это "шахеды"", - указал Президент.

Каждый такой российский удар подрывает дипломатию, которая все же продолжается, и бьет, в частности, и по усилиям партнеров, которые помогают закончить эту войну. Рассчитываем, что Америка, Европа и другие партнеры об этом не будут молчать и будут помнить, что для настоящего мира нужно давление именно на москву - санкции, блокирование российских операций, блокирование всей инфраструктуры российского танкерного флота. Без давления на агрессора войны не останавливаются. Так же, как и без поддержки защитников жизни. Стабильная поддержка нашего народа, наших воинов, скорейшее выполнение договоренностей нужны. Спасибо всем, кто это понимает и помогает!

- подчеркнул Зеленский.

135 из 165 дронов обезвредили над Украиной во время атаки рф27.01.26, 08:38 • 2256 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Львовская область
Николаевская область
Сумская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Одесса