135 из 165 дронов обезвредили над Украиной во время атаки рф

россия ночью ударила по Украине 165 дронами, 135 из них сбиты или подавлены, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 января (с 18:00 26 января) враг атаковал 165 ударными БпЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым, около 100 из них "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БпЛА на севере, юге в центре и востоке страны. Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 9 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Одессу возросло до 22 человек