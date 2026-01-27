135 из 165 дронов обезвредили над Украиной во время атаки рф
Киев • УНН
россия ночью атаковала Украину 165 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 135 вражеских дронов.
россия ночью ударила по Украине 165 дронами, 135 из них сбиты или подавлены, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 января (с 18:00 26 января) враг атаковал 165 ударными БпЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым, около 100 из них "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БпЛА на севере, юге в центре и востоке страны. Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 9 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
