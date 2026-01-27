135 из 165 дронов обезвредили над Украиной во время атаки рф

$43.140.03
50.650.13
ukenru
26 января, 17:23 • 16377 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 45393 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 30390 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 36278 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 31957 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 49362 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 27856 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 57577 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 23206 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 42677 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 23786 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 45442 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 49390 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 57600 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 50070 просмотра
135 из 165 дронов обезвредили над Украиной во время атаки рф

Киев • УНН

 • 282 просмотра

россия ночью атаковала Украину 165 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 135 вражеских дронов.

135 из 165 дронов обезвредили над Украиной во время атаки рф

россия ночью ударила по Украине 165 дронами, 135 из них сбиты или подавлены, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 января (с 18:00 26 января) враг атаковал 165 ударными БпЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым, около 100 из них "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БпЛА на севере, юге в центре и востоке страны. Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 9 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Одессу возросло до 22 человек27.01.26, 07:10 • 1628 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Крым
Украина