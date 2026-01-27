Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Одессу возросло до 22 человек
Киев • УНН
В результате ночной атаки РФ на Одессу число пострадавших возросло до 22, 14 из них получили легкие ранения. Поврежден объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка.
Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Одессу возросло до 22. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, среди пострадавших 14 - легкой степени тяжести, которым помощь оказана на месте.
В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка
Он добавил, что все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи, развернуты оперативные штабы, людям оказывается вся необходимая помощь.
Работники ЖКС ликвидируют последствия атаки. Жителям пострадавших домов помогают в оформлении документов на получение компенсации по государственной программе єВідновлення, а также из городского бюджета
Напомним
Враг ночью 27 января атаковал Одессу, многие люди были ранены. Сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок, многие жители эвакуированы.
