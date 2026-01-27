Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Одессу возросло до 22 человек

Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Одессу возросло до 22. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, среди пострадавших 14 - легкой степени тяжести, которым помощь оказана на месте.

В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка - рассказал Лысак.

Он добавил, что все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи, развернуты оперативные штабы, людям оказывается вся необходимая помощь.

Работники ЖКС ликвидируют последствия атаки. Жителям пострадавших домов помогают в оформлении документов на получение компенсации по государственной программе єВідновлення, а также из городского бюджета - резюмировал глава Одесской ГВА.

Напомним

Враг ночью 27 января атаковал Одессу, многие люди были ранены. Сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок, многие жители эвакуированы.

Удар рф значительно повредил энергетический объект в Одессе, 30,8 тыс. семей без света - ДТЭК