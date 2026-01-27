$43.140.03
50.650.13
ukenru
26 января, 17:23 • 12333 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 29643 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 22880 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 29110 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 26497 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 41608 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 26168 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 51980 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 23000 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 42427 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Одессу возросло до 22 человек

Киев • УНН

 • 122 просмотра

В результате ночной атаки РФ на Одессу число пострадавших возросло до 22, 14 из них получили легкие ранения. Поврежден объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка.

Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Одессу возросло до 22 человек

Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Одессу возросло до 22. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, среди пострадавших 14 - легкой степени тяжести, которым помощь оказана на месте.

В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка

- рассказал Лысак.

Он добавил, что все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи, развернуты оперативные штабы, людям оказывается вся необходимая помощь.

Работники ЖКС ликвидируют последствия атаки. Жителям пострадавших домов помогают в оформлении документов на получение компенсации по государственной программе єВідновлення, а также из городского бюджета

- резюмировал глава Одесской ГВА.

Напомним

Враг ночью 27 января атаковал Одессу, многие люди были ранены. Сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок, многие жители эвакуированы.

Удар рф значительно повредил энергетический объект в Одессе, 30,8 тыс. семей без света - ДТЭК19.01.26, 11:44 • 3759 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеУНН-Одесса
Война в Украине
Сергей Лысак