Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Одесу зросла до 22 осіб
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф на Одесу кількість постраждалих зросла до 22, 14 з них отримали легкі поранення. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик.
Кількість постраждалих унаслідок нічої атаки рф на Одесу зросла до 22. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.
Деталі
За його словами, серед постраждалих 14 - легкого ступеня важкості, яким допомогу надано на місці.
Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик
Він додав, що усі екстрені служби працюють на місцях влучань з самої ночі, розгорнуто оперативні штаби, людям надається вся необхідна допомога.
Працівники ЖКС ліквідовують наслідки атаки. Жителям постраждалих будинків допомагають в оформленні документів на отримання компенсації за державною програмою єВідновлення, а також із міського бюджету
Нагадаємо
Ворог вночі 27 січня атакував Одесу, багато людей було поранено. Співробітники ДСНС врятували людей із заблокованих приміщень, серед них є дитина, багатьох мешканців евакуйовано.
