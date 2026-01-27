$43.140.03
26 січня, 17:23
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 13942 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 41367 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 44595 перегляди
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Одесу зросла до 22 осіб

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф на Одесу кількість постраждалих зросла до 22, 14 з них отримали легкі поранення. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик.

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Одесу зросла до 22 осіб

Кількість постраждалих унаслідок нічої атаки рф на Одесу зросла до 22. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, серед постраждалих 14 - легкого ступеня важкості, яким допомогу надано на місці.

Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик

- розповів Лисак.

Він додав, що усі екстрені служби працюють на місцях влучань з самої ночі, розгорнуто оперативні штаби, людям надається вся необхідна допомога.

Працівники ЖКС ліквідовують наслідки атаки. Жителям постраждалих будинків допомагають в оформленні документів на отримання компенсації за державною програмою єВідновлення, а також із міського бюджету

- резюмував голова Одеської МВА.

Нагадаємо

Ворог вночі 27 січня атакував Одесу, багато людей було поранено. Співробітники ДСНС врятували людей із заблокованих приміщень, серед них є дитина, багатьох мешканців евакуйовано.

Вадим Хлюдзинський

