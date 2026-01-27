Атака на Одесу 27 січня: вже троє поранених, зруйновано частину будинку

Внаслідок ворожої атаки на Одесу в ніч на 27 січня поранені три людини. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, співробітники ДСНС врятували людей із заблокованих приміщень, серед них є дитина, багатьох мешканців евакуйовано.

Найскладніша ситуація на одній з локацій у Хаджибейському районі - там зруйновано частину житлового будинку. Попередньо, під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи не зупиняються ні на хвилину - розповів Лисак.

Він уточнив, що, "на жаль, маємо серйозні руйнування цивільної інфраструктури": зокрема, пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків та приватні оселі.

Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі. Пошкоджено будівлю церкви в центрі міста. А ще - дитячий садочок. На місцях працюють усі екстрені служби та оперативні штаби - додав керівник Одеської ОВА.

