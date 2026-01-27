$43.140.03
26 січня, 17:23 • 11046 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 25683 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 21133 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 27400 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 25356 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 40473 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 25802 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 51194 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22885 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 42247 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Атака на Одесу 27 січня: вже троє поранених, зруйновано частину будинку

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Одесу 27 січня постраждали троє людей, включаючи дитину. Зруйновано частину житлового будинку в Хаджибейському районі, є серйозні пошкодження цивільної інфраструктури.

Атака на Одесу 27 січня: вже троє поранених, зруйновано частину будинку

Внаслідок ворожої атаки на Одесу в ніч на 27 січня поранені три людини. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, співробітники ДСНС врятували людей із заблокованих приміщень, серед них є дитина, багатьох мешканців евакуйовано.

Найскладніша ситуація на одній з локацій у Хаджибейському районі - там зруйновано частину житлового будинку. Попередньо, під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи не зупиняються ні на хвилину

- розповів Лисак.

Він уточнив, що, "на жаль, маємо серйозні руйнування цивільної інфраструктури": зокрема, пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків та приватні оселі.

Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі. Пошкоджено будівлю церкви в центрі міста. А ще - дитячий садочок. На місцях працюють усі екстрені служби та оперативні штаби

- додав керівник Одеської ОВА.

Нагадаємо

Ворог вночі 27 січня атакував Одесу. Внаслідок атаки постраждала жінка. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури, житлові будинки та будівельний майданчик.

Удар рф значно пошкодив енергетичний об'єкт в Одесі, 30,8 тис. родин без світла - ДТЕК19.01.26, 11:44 • 3753 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Війна в Україні
Сергій Лисак