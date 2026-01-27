Атака на Одессу 27 января: уже трое раненых, разрушена часть дома

В результате вражеской атаки на Одессу в ночь на 27 января ранены три человека. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Подробности

По его словам, сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок, многие жители эвакуированы.

Самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе - там разрушена часть жилого дома. Предварительно, под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы не останавливаются ни на минуту - рассказал Лысак.

Он уточнил, что, "к сожалению, имеем серьезные разрушения гражданской инфраструктуры": в частности, повреждены несколько многоквартирных жилых домов и частные дома.

В результате попаданий возникли масштабные пожары. Повреждено здание церкви в центре города. А еще - детский сад. На местах работают все экстренные службы и оперативные штабы - добавил руководитель Одесской ОВА.

Напомним

Враг ночью 27 января атаковал Одессу. В результате атаки пострадала женщина. Поврежден объект инфраструктуры, жилые дома и строительная площадка.

