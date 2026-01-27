Атака на Одессу 27 января: уже трое раненых, разрушена часть дома

$43.140.03
50.650.13
ukenru
26 января, 17:23 • 11145 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 26023 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 21288 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 27548 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 25470 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 40572 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 25832 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 51254 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22893 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 42269 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 12863 просмотра
Как заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками? Шмыгаль заявил о разработке конкретных шагов26 января, 20:49 • 4112 просмотра
Зеленский наградил экс-нардепа Ляшко орденом "За заслуги"26 января, 20:58 • 6382 просмотра
Группировка войск "Курск" не фиксировала в своей зоне ответственности пролеты FPV-дронов в направлении Сум26 января, 21:05 • 4342 просмотра
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ: Зеленский подписал указ26 января, 21:41 • 5154 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 12956 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 26025 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 40573 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 51254 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 44124 просмотра
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Донецкая область
Днепропетровская область
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 7788 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 12670 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 13879 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 17343 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 36406 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Крылатая ракета Storm Shadow

Атака на Одессу 27 января: уже трое раненых, разрушена часть дома

Киев • УНН

 • 248 просмотра

В результате ночной атаки на Одессу 27 января пострадали три человека, включая ребенка. Разрушена часть жилого дома в Хаджибейском районе, есть серьезные повреждения гражданской инфраструктуры.

Атака на Одессу 27 января: уже трое раненых, разрушена часть дома

В результате вражеской атаки на Одессу в ночь на 27 января ранены три человека. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Подробности

По его словам, сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок, многие жители эвакуированы.

Самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе - там разрушена часть жилого дома. Предварительно, под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы не останавливаются ни на минуту

- рассказал Лысак.

Он уточнил, что, "к сожалению, имеем серьезные разрушения гражданской инфраструктуры": в частности, повреждены несколько многоквартирных жилых домов и частные дома.

В результате попаданий возникли масштабные пожары. Повреждено здание церкви в центре города. А еще - детский сад. На местах работают все экстренные службы и оперативные штабы

- добавил руководитель Одесской ОВА.

Напомним

Враг ночью 27 января атаковал Одессу. В результате атаки пострадала женщина. Поврежден объект инфраструктуры, жилые дома и строительная площадка.

Удар рф значительно повредил энергетический объект в Одессе, 30,8 тыс. семей без света - ДТЭК19.01.26, 11:44 • 3753 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеУНН-Одесса
Война в Украине
Сергей Лысак