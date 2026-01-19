Удар рф значительно повредил энергетический объект в Одессе, 30,8 тыс. семей без света - ДТЭК
Киев • УНН
В Одессе в результате ночного удара рф значительно поврежден энергетический объект ДТЭК. Без электроснабжения остаются 30,8 тыс. семей, ремонтные работы потребуют длительного времени.
Ночной удар рф по Одессе значительно повредил энергетический объект ДТЭК, без света остаются 30,8 тыс. семей, сообщили в энергокомпании ДТЭК в понедельник, пишет УНН.
Указано, что в Одесской области ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру.
Ночью враг значительно повредил энергетический объект ДТЭК в Одессе. Из-за обстрелов без электроснабжения сейчас остаются 30,8 тыс. семей. Разрушения значительны, и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние
Как отмечается, "энергетики работают на месте, разбирают завалы; далее начнутся ремонты".
"Первоочередная задача - восстановить питание объектов критической инфраструктуры, чтобы дать тепло и воду в дома. Спасибо за понимание и поддержку!" - отметили в ДТЭК.
В Харькове рф четырьмя ракетами атаковала объект критической инфраструктуры, повреждения значительные - мэр19.01.26, 11:00 • 1924 просмотра