Удар рф значительно повредил энергетический объект в Одессе, 30,8 тыс. семей без света - ДТЭК

Ночной удар рф по Одессе значительно повредил энергетический объект ДТЭК, без света остаются 30,8 тыс. семей, сообщили в энергокомпании ДТЭК в понедельник, пишет УНН.

Указано, что в Одесской области ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Ночью враг значительно повредил энергетический объект ДТЭК в Одессе. Из-за обстрелов без электроснабжения сейчас остаются 30,8 тыс. семей. Разрушения значительны, и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние - сообщили в ДТЭК.

Как отмечается, "энергетики работают на месте, разбирают завалы; далее начнутся ремонты".

"Первоочередная задача - восстановить питание объектов критической инфраструктуры, чтобы дать тепло и воду в дома. Спасибо за понимание и поддержку!" - отметили в ДТЭК.

