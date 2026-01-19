В Харькове рф четырьмя ракетами атаковала объект критической инфраструктуры, повреждения значительные - мэр

$43.180.08
07:52 • 3148 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 6840 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 24229 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 45692 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 37484 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 71343 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 104112 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 47134 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 56495 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 59981 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 47433 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 85975 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 52381 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 82869 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 111316 просмотра
УНН Lite
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 318 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 1422 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 17923 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 30718 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 27536 просмотра
В Харькове рф четырьмя ракетами атаковала объект критической инфраструктуры, повреждения значительные - мэр

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Четыре ракеты попали в объект критической инфраструктуры Харькова, нанеся значительные повреждения. В Слободском районе зафиксированы ракетные удары, а в Новобаварском районе обнаружены обломки вражеского БПЛА.

В Харькове рф четырьмя ракетами атаковала объект критической инфраструктуры, повреждения значительные - мэр

В Харькове россия четырьмя ракетами атаковала объект критической инфраструктуры, повреждения значительные, сообщил в понедельник в Telegram мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

Четырьмя ракетами враг атаковал объект критической инфраструктуры, нанес значительные повреждения

- написал Терехов.

Синегубов уточнил:

Вражеские ракетные удары зафиксированы в Слободском районе Харькова. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Последствия попадания уточняются. На месте работают все экстренные службы

Также, по словам Терехова, в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА - без пострадавших.

Армия РФ нанесла серию ударов по Харькову19.01.2026, 10:18

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков