В Харькове рф четырьмя ракетами атаковала объект критической инфраструктуры, повреждения значительные - мэр
Киев • УНН
Четыре ракеты попали в объект критической инфраструктуры Харькова, нанеся значительные повреждения. В Слободском районе зафиксированы ракетные удары, а в Новобаварском районе обнаружены обломки вражеского БПЛА.
В Харькове россия четырьмя ракетами атаковала объект критической инфраструктуры, повреждения значительные, сообщил в понедельник в Telegram мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.
Четырьмя ракетами враг атаковал объект критической инфраструктуры, нанес значительные повреждения
Синегубов уточнил:
Вражеские ракетные удары зафиксированы в Слободском районе Харькова. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Последствия попадания уточняются. На месте работают все экстренные службы
Также, по словам Терехова, в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА - без пострадавших.
