В Харькове рф четырьмя ракетами атаковала объект критической инфраструктуры, повреждения значительные - мэр

В Харькове россия четырьмя ракетами атаковала объект критической инфраструктуры, повреждения значительные, сообщил в понедельник в Telegram мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

Четырьмя ракетами враг атаковал объект критической инфраструктуры, нанес значительные повреждения - написал Терехов.

Синегубов уточнил:

Вражеские ракетные удары зафиксированы в Слободском районе Харькова. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Последствия попадания уточняются. На месте работают все экстренные службы

Также, по словам Терехова, в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА - без пострадавших.

Армия РФ нанесла серию ударов по Харькову