У Харкові рф чотирма ракетами атакувала об'єкт критичної інфраструктури, пошкодження значні - мер
Київ • УНН
Чотири ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури Харкова, завдавши значних пошкоджень. У Слобідському районі зафіксовано ракетні удари, а в Новобаварському районі виявлено уламки ворожого БпЛА.
У Харкові росія чотирма ракетами атакувала об'єкт критичної інфраструктури, пошкодження значні, повідомив у понеділок у Telegram мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
Чотирма ракетами ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури, наніс значні пошкодження
Синєгубов уточнив:
Ворожі ракетні удари зафіксовано в Слобідському районі Харкова. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Наслідки влучання уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби
Також, зі слів Терехова, у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА - без постраждалих.
