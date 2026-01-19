У Харкові рф чотирма ракетами атакувала об'єкт критичної інфраструктури, пошкодження значні - мер

У Харкові росія чотирма ракетами атакувала об'єкт критичної інфраструктури, пошкодження значні, повідомив у понеділок у Telegram мер міста Ігор Терехов, пише УНН.

Чотирма ракетами ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури, наніс значні пошкодження - написав Терехов.

Синєгубов уточнив:

Ворожі ракетні удари зафіксовано в Слобідському районі Харкова. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Наслідки влучання уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби

Також, зі слів Терехова, у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА - без постраждалих.

Армія рф завдала серію ударів по Харкову