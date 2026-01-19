$43.180.08
50.320.20
ukenru
07:52 • 972 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 2936 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 22803 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 44129 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 36275 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 70248 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 102812 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 46758 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 56157 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 59708 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
Армія рф завдала серію ударів по Харкову

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У Харкові зафіксовано серію ворожих ударів по Слобідському району. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Армія рф завдала серію ударів по Харкову

У Харкові зафіксували серію ворожих ударів, повідомили у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

За попередньою інформацією, ворог наніс удар по Слобідському району Харкова

- написав Синєгубов.

А потім додав: "Черговий удар по Слобідському району Харкова".

Кілька ударів ворога по місту підтвердив і мер Ігор Терехов: "Зафіксовано ворожий удар по Слобідському району міста", додавши згодом: "Ще один удар по Харкову", а потім: "Ворог продовжує обстріл міста - ще зафіксовані прильоти".

126 зі 145 дронів знешкодили під час атаки рф над Україною19.01.26, 08:39

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків