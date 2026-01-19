Армія рф завдала серію ударів по Харкову
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано серію ворожих ударів по Слобідському району. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.
У Харкові зафіксували серію ворожих ударів, повідомили у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
За попередньою інформацією, ворог наніс удар по Слобідському району Харкова
А потім додав: "Черговий удар по Слобідському району Харкова".
Кілька ударів ворога по місту підтвердив і мер Ігор Терехов: "Зафіксовано ворожий удар по Слобідському району міста", додавши згодом: "Ще один удар по Харкову", а потім: "Ворог продовжує обстріл міста - ще зафіксовані прильоти".
