07:13
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
126 зі 145 дронів знешкодили під час атаки рф над Україною

Київ • УНН

 1310 перегляди

У ніч на 19 січня росія атакувала Україну 145 ударними БпЛА, зокрема Shahed та Гербера. Українська ППО збила або придушила 126 ворожих дронів.

126 зі 145 дронів знешкодили під час атаки рф над Україною

росія вночі вдарила по Україні 145 дронами, 126 з них збито або придушено, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 січня (з 18:00 18 січня) противник атакував 145 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України, близько 90 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нічна атака на Одесу: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру19.01.26, 07:12

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна
Донецьк