07:52 • 46 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 1478 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 22283 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 43508 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 35865 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 69722 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 102091 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 46547 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 56003 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 59590 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
126 из 145 дронов обезвредили во время атаки рф над Украиной

Киев • УНН

 • 1642 просмотра

В ночь на 19 января россия атаковала Украину 145 ударными БПЛА, в том числе Shahed и Гербера. Украинская ПВО сбила или подавила 126 вражеских дронов.

126 из 145 дронов обезвредили во время атаки рф над Украиной

россия ночью ударила по Украине 145 дронами, 126 из них сбиты или подавлены, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 января (с 18:00 18 января) противник атаковал 145 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым, Донецк – ВОТ Украины, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на пяти локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Ночная атака на Одессу: повреждены жилые дома и инфраструктура19.01.26, 07:12 • 2772 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина
Донецк