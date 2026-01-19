126 из 145 дронов обезвредили во время атаки рф над Украиной

россия ночью ударила по Украине 145 дронами, 126 из них сбиты или подавлены, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 января (с 18:00 18 января) противник атаковал 145 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым, Донецк – ВОТ Украины, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на пяти локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

