126 из 145 дронов обезвредили во время атаки рф над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 19 января россия атаковала Украину 145 ударными БПЛА, в том числе Shahed и Гербера. Украинская ПВО сбила или подавила 126 вражеских дронов.
россия ночью ударила по Украине 145 дронами, 126 из них сбиты или подавлены, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 января (с 18:00 18 января) противник атаковал 145 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым, Донецк – ВОТ Украины, около 90 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на пяти локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
Ночная атака на Одессу: повреждены жилые дома и инфраструктура19.01.26, 07:12 • 2772 просмотра