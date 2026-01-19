Ночная атака на Одессу: повреждены жилые дома и инфраструктура

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18 января, 11:31 • 19946 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 38842 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 32362 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 64945 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 97103 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 45170 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 54778 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 58786 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 47927 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 81952 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Умеров: Украина и США продолжат переговоры уже в Давосе18 января, 19:20 • 4654 просмотра
Оружие, табак, энергетики: Кабмин утвердил перечень запрещенных предметов в школах18 января, 19:38 • 3520 просмотра
"Дипломатия для России – точно не приоритет: Зеленский анонсировал новое давление на РФ18 января, 20:01 • 3932 просмотра
Угрожает не только Украине, но и НАТО: Россия наращивает производство ударных БПЛА - ЦПД18 января, 21:28 • 3334 просмотра
70-летняя харьковчанка погибла во время катания на тюбинге18 января, 22:30 • 7710 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 43806 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 81955 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 49102 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 79838 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 108506 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Дания
Германия
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 16574 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 29353 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 26307 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 24147 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 23517 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Бильд
Financial Times

Ночная атака на Одессу: повреждены жилые дома и инфраструктура

Киев • УНН

 • 44 просмотра

В Одессе в результате ночной атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, выбиты окна коммерческих помещений и автосалона. Пострадавших нет.

Ночная атака на Одессу: повреждены жилые дома и инфраструктура

В Одессе в результате ночной вражеской атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, взрывной волной выбиты окна коммерческих помещений и автосалона.

"Обошлось без пострадавших", - уточнил Лысак.

Напомним

В результате ночной атаки на Одессу 13 января было повреждено здание консульства Польши. Ни один из сотрудников дипломатического учреждения не пострадал.

россия нанесла удары по Одессе ночью 13 января: 5 пострадавших, пожары и разрушения13.01.26, 09:41 • 3600 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеУНН-Одесса
Война в Украине
Одесса