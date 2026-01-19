Ночная атака на Одессу: повреждены жилые дома и инфраструктура

В Одессе в результате ночной вражеской атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, взрывной волной выбиты окна коммерческих помещений и автосалона.

"Обошлось без пострадавших", - уточнил Лысак.

Напомним

В результате ночной атаки на Одессу 13 января было повреждено здание консульства Польши. Ни один из сотрудников дипломатического учреждения не пострадал.

россия нанесла удары по Одессе ночью 13 января: 5 пострадавших, пожары и разрушения