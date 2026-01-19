Ночная атака на Одессу: повреждены жилые дома и инфраструктура
Киев • УНН
В Одессе в результате ночной атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, выбиты окна коммерческих помещений и автосалона. Пострадавших нет.
В Одессе в результате ночной вражеской атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, взрывной волной выбиты окна коммерческих помещений и автосалона.
"Обошлось без пострадавших", - уточнил Лысак.
Напомним
В результате ночной атаки на Одессу 13 января было повреждено здание консульства Польши. Ни один из сотрудников дипломатического учреждения не пострадал.
