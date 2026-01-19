Нічна атака на Одесу: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

В Одесі внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджені житлові будинки та обʼєкти інфраструктури. Про це повідомив міський голова Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, бибуховою хвилею вибито вікна комерційних приміщень та автосалону.

"Обійшлося без постраждалих", - уточнив Лисак.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки на Одесу 13 січня було пошкоджено будівлю консульства Польщі. Жоден зі співробітників дипломатичної установи не постраждав.

