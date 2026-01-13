росія завдала ударів по Одесі вночі 13 січня: 5 постраждалих, пожежі та руйнування
Внаслідок нічної атаки російських окупантів 13 січня в Одесі постраждали 5 людей. Пожежі виникли в новобудові, фітнес-центрі, ліцеї та гаражі, пошкоджено фасади будинків, дитсадка та автомобілі.
Деталі
Пожежі виникли в неексплуатованій новобудові, приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також у розташованому поруч гаражі з легковим автомобілем. Їх оперативно ліквідували вогнеборці.
Крім того, було фасади та скління 6 поруч розташованих багатоквартирних житлових будинків і дитячого садка, а також 2 гаражі та 9 автомобілів. Психологи ДСНС надали допомогу 14 особам, серед яких одна дитина. Від ДСНС було залучались 14 одиниць техніки та 65 рятувальників
