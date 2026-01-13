росія завдала ударів по Одесі вночі 13 січня: 5 постраждалих, пожежі та руйнування

$43.260.18
50.530.38
ukenru
12 січня, 19:13 • 18495 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 33185 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 24544 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 25705 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 40271 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 20824 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 21961 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 46679 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 40413 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 30845 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.6м/с
79%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вибухи на Харківщині: ворог атакував передмістя облцентру, в області велика кількість ворожих ударних БпЛА12 січня, 22:33 • 10835 перегляди
Трамп запровадив 25% мита для всіх країн, що торгують з Іраном12 січня, 23:04 • 7752 перегляди
Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами12 січня, 23:25 • 13513 перегляди
Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла13 січня, 00:39 • 15222 перегляди
Британія не відправить війська в Україну без гарантій їхньої безпеки - головнокомандувач ЗС02:17 • 10629 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 40271 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 40361 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 46679 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 42742 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 47223 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Іран
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 36766 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 32183 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 37787 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 39813 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 95900 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Тор"

росія завдала ударів по Одесі вночі 13 січня: 5 постраждалих, пожежі та руйнування

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Внаслідок нічної атаки російських окупантів 13 січня в Одесі постраждали 5 людей. Пожежі виникли в новобудові, фітнес-центрі, ліцеї та гаражі, пошкоджено фасади будинків, дитсадка та автомобілі.

росія завдала ударів по Одесі вночі 13 січня: 5 постраждалих, пожежі та руйнування
Фото: ДСНС України

Внаслідок нічної атаки російських окупантів 13 січня в Одесі постраждали 5 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Деталі

Пожежі виникли в неексплуатованій новобудові, приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також у розташованому поруч гаражі з легковим автомобілем. Їх оперативно ліквідували вогнеборці.

Крім того, було фасади та скління 6 поруч розташованих багатоквартирних житлових будинків і дитячого садка, а також 2 гаражі та 9 автомобілів. Психологи ДСНС надали допомогу 14 особам, серед яких одна дитина. Від ДСНС було залучались 14 одиниць техніки та 65 рятувальників

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на 13 січня російські окупанти знову атакували ТЕС ДТЕК в Україні. Це призвело до пошкодження обладнання.

Водночас росіяни 13 січня завдали удару по поштовому терміналу в передмісті Харкова. Є загиблі і поранені.

Євген Устименко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Нерухомість
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ДТЕК
Україна
Одеса
Харків