росія завдала ударів по Одесі вночі 13 січня: 5 постраждалих, пожежі та руйнування

Внаслідок нічної атаки російських окупантів 13 січня в Одесі постраждали 5 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Пожежі виникли в неексплуатованій новобудові, приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також у розташованому поруч гаражі з легковим автомобілем. Їх оперативно ліквідували вогнеборці.

Крім того, було фасади та скління 6 поруч розташованих багатоквартирних житлових будинків і дитячого садка, а також 2 гаражі та 9 автомобілів. Психологи ДСНС надали допомогу 14 особам, серед яких одна дитина. Від ДСНС було залучались 14 одиниць техніки та 65 рятувальників