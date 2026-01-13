Атака рф на Харків 13 січня: є влучання у поштовий термінал, загиблі і поранені

російські окупанти у ніч на 13 січня завдали удару по поштовому терміналу у передмісті Харкова: є загиблі і поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними правоохоронців, у ніч на 13 січня 2026 року російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на територію поштового терміналу у Харківському районі.

Було завдано удару двома ракетами, після чого - чотирма ударними безпілотними літальними апаратами.

Попередньо встановлено, що під час атаки були застосовані ракети типу "Іскандер-М" та БПЛА типу "Герань-2". Загинули чотири людини, ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, задокументовано пошкодження двох АЗС