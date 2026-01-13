Атака рф на Харків 13 січня: є влучання у поштовий термінал, загиблі і поранені
Київ • УНН
російські війська в ніч на 13 січня 2026 року завдали удару по поштовому терміналу в передмісті Харкова. Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще шестеро отримали поранення.
російські окупанти у ніч на 13 січня завдали удару по поштовому терміналу у передмісті Харкова: є загиблі і поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Деталі
За даними правоохоронців, у ніч на 13 січня 2026 року російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на територію поштового терміналу у Харківському районі.
Було завдано удару двома ракетами, після чого - чотирма ударними безпілотними літальними апаратами.
Попередньо встановлено, що під час атаки були застосовані ракети типу "Іскандер-М" та БПЛА типу "Герань-2". Загинули чотири людини, ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, задокументовано пошкодження двох АЗС
Наразі на місці воєнного злочину працюють усі профільні служби.
Згодом у компанії "Нова пошта" оголосили, що компенсують вартість знищених внаслідок удару посилок. Там також уточнили, що загиблими є двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора.
Нагадаємо
В ніч на вівторок, 13 січня, у Харкові було чути вибухи. Згодом стало відомо, що удари прийшлися по околицях обласного центру.