Атака рф на Харків 13 січня: є влучання у поштовий термінал, загиблі і поранені

12 січня, 19:13 • 17385 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 30832 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 22557 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 23805 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 37155 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 20070 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 21332 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 45038 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 40089 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 30681 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вибухи на Харківщині: ворог атакував передмістя облцентру, в області велика кількість ворожих ударних БпЛА12 січня, 22:33 • 8562 перегляди
Трамп запровадив 25% мита для всіх країн, що торгують з Іраном12 січня, 23:04 • 4602 перегляди
Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами12 січня, 23:25 • 11745 перегляди
Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла13 січня, 00:39 • 13542 перегляди
Британія не відправить війська в Україну без гарантій їхньої безпеки - головнокомандувач ЗС02:17 • 7956 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 37155 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 38687 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 45038 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 41200 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 45675 перегляди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Ніколас Мадуро
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Іран
Венесуела
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 35826 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 31315 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 36968 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 39002 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 95093 перегляди
Техніка
Шахед-136
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Тор"

Атака рф на Харків 13 січня: є влучання у поштовий термінал, загиблі і поранені

Київ

 • 288 перегляди

російські війська в ніч на 13 січня 2026 року завдали удару по поштовому терміналу в передмісті Харкова. Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще шестеро отримали поранення.

Атака рф на Харків 13 січня: є влучання у поштовий термінал, загиблі і поранені
Фото: Офіс Генерального прокурора

російські окупанти у ніч на 13 січня завдали удару по поштовому терміналу у передмісті Харкова: є загиблі і поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

За даними правоохоронців, у ніч на 13 січня 2026 року російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на територію поштового терміналу у Харківському районі.

Було завдано удару двома ракетами, після чого - чотирма ударними безпілотними літальними апаратами.

Попередньо встановлено, що під час атаки були застосовані ракети типу "Іскандер-М" та БПЛА типу "Герань-2". Загинули чотири людини, ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, задокументовано пошкодження двох АЗС

- йдеться в повідомленні.

Наразі на місці воєнного злочину працюють усі профільні служби.

Згодом у компанії "Нова пошта" оголосили, що компенсують вартість знищених внаслідок удару посилок. Там також уточнили, що загиблими є  двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора.

Нагадаємо

В ніч на вівторок, 13 січня, у Харкові було чути вибухи. Згодом стало відомо, що удари прийшлися по околицях обласного центру.

Євген Устименко

Війна в Україні
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Харків