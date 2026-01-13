Атака рф на Харьков 13 января: есть попадание в почтовый терминал, погибшие и раненые
Киев • УНН
российские войска в ночь на 13 января 2026 года нанесли удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. В результате атаки погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.
российские оккупанты в ночь на 13 января нанесли удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова: есть погибшие и раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Детали
По данным правоохранителей, в ночь на 13 января 2026 года российские войска совершили массированную комбинированную атаку на территорию почтового терминала в Харьковском районе.
Был нанесен удар двумя ракетами, после чего - четырьмя ударными беспилотными летательными аппаратами.
Предварительно установлено, что во время атаки были применены ракеты типа "Искандер-М" и БПЛА типа "Герань-2". Погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, задокументированы повреждения двух АЗС
Сейчас на месте военного преступления работают все профильные службы.
Напомним
В ночь на вторник, 13 января, в Харькове были слышны взрывы. Впоследствии стало известно, что удары пришлись по окрестностям областного центра.