Атака рф на Харьков 13 января: есть попадание в почтовый терминал, погибшие и раненые

12 января, 19:13 • 17266 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 30582 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 22362 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 23623 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 36899 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 19990 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 21274 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 44910 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 40042 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 30658 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Графики отключений электроэнергии
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 36895 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 38558 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 44910 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 41083 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 45555 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 35755 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 31250 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 36913 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 38950 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 95033 просмотра
Атака рф на Харьков 13 января: есть попадание в почтовый терминал, погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 124 просмотра

российские войска в ночь на 13 января 2026 года нанесли удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. В результате атаки погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.

Атака рф на Харьков 13 января: есть попадание в почтовый терминал, погибшие и раненые
Фото: Офис Генерального прокурора

российские оккупанты в ночь на 13 января нанесли удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова: есть погибшие и раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

По данным правоохранителей, в ночь на 13 января 2026 года российские войска совершили массированную комбинированную атаку на территорию почтового терминала в Харьковском районе.

Был нанесен удар двумя ракетами, после чего - четырьмя ударными беспилотными летательными аппаратами.

Предварительно установлено, что во время атаки были применены ракеты типа "Искандер-М" и БПЛА типа "Герань-2". Погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, задокументированы повреждения двух АЗС

- говорится в сообщении.

Сейчас на месте военного преступления работают все профильные службы.

Напомним

В ночь на вторник, 13 января, в Харькове были слышны взрывы. Впоследствии стало известно, что удары пришлись по окрестностям областного центра.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Шахед-136
9К720 Искандер
Харьков