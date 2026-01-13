Вибухи на Харківщині: ворог атакував передмістя облцентру, в області велика кількість ворожих ударних БпЛА
Київ • УНН
У ніч на 13 січня передмістя Харкова зазнало ударів. Ворог атакував околиці обласного центру, спричинивши пожежу, в області зафіксовано велику кількість ворожих ударних БпЛА.
В ніч на вівторок, 13 січня, у Харкові було чути вибухи. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
Деталі
Згодом він уточнив, що удари прийшлися по околицях обласного центру.
Ворог наніс удари за межами міста. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа
Цю інформацію підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.
Вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова – у найближчому передмісті
Незабаром він повідомив про ще одну серію ударів, які також були зафіксовані в найближчому передмісті. Водночас, за його словами, у Харківській області фіксується велика кількість ворожих ударних БпЛА.
Нагадаємо
Вночі 11 січня російські війська атакували Харків новітнім безпілотником "Молнія". Дрон влучив в інфраструктурний об'єкт у Слобідському районі міста.
