Вибухи на Харківщині: ворог атакував передмістя облцентру, в області велика кількість ворожих ударних БпЛА

19:13 • 6636 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 11605 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
17:49 • 12089 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 14116 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 24291 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 16821 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 18643 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 39012 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 37166 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29500 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Популярнi новини
Комітет ВР з нацбезпеки та оборони не підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ12 січня, 13:10 • 6476 перегляди
Боротьба кланів усередині "Грузинської мрії"? Експрем'єр Грузії Гарібашвілі отримав 5 років в'язниці та мільйонний штраф12 січня, 13:38 • 3802 перегляди
Концерн Rheinmetall передасть Україні БМП Lynx KF41: озвучена вартість машинVideo12 січня, 13:53 • 8156 перегляди
Венесуельські військові не змогли розгорнути отримані від росії системи ППО під час атаки США12 січня, 15:11 • 4684 перегляди
Слідство у справі "Золотого мандарина" завершено - САП12 січня, 15:52 • 3642 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:17 • 24291 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 32248 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 39012 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 36213 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 40681 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 33086 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 28776 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 34668 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 36821 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 92897 перегляди
Вибухи на Харківщині: ворог атакував передмістя облцентру, в області велика кількість ворожих ударних БпЛА

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У ніч на 13 січня передмістя Харкова зазнало ударів. Ворог атакував околиці обласного центру, спричинивши пожежу, в області зафіксовано велику кількість ворожих ударних БпЛА.

В ніч на вівторок, 13 січня, у Харкові було чути вибухи. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

Згодом він уточнив, що удари прийшлися по околицях обласного центру.

Ворог наніс удари за межами міста. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа

- написав Синєгубов.

Цю інформацію підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова – у найближчому передмісті

- написав Терехов.

Незабаром він повідомив про ще одну серію ударів, які також були зафіксовані в найближчому передмісті. Водночас, за його словами, у Харківській області фіксується велика кількість ворожих ударних БпЛА.

Нагадаємо

Вночі 11 січня російські війська атакували Харків новітнім безпілотником "Молнія". Дрон влучив в інфраструктурний об'єкт у Слобідському районі міста.

Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні05.01.26, 13:49 • 40825 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

