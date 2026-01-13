Вибухи на Харківщині: ворог атакував передмістя облцентру, в області велика кількість ворожих ударних БпЛА

В ніч на вівторок, 13 січня, у Харкові було чути вибухи. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Згодом він уточнив, що удари прийшлися по околицях обласного центру.

Ворог наніс удари за межами міста. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа

Цю інформацію підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова – у найближчому передмісті