Взрывы в Харьковской области: враг атаковал пригород облцентра, в области большое количество вражеских ударных БПЛА

19:13 • 7496 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
18:47 • 12574 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
17:49 • 12667 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 14659 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 25042 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 17015 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 18814 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 39375 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 37307 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 29578 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
Борьба кланов внутри "Грузинской мечты"? Экс-премьер Грузии Гарибашвили получил 5 лет тюрьмы и миллионный штраф12 января, 13:38 • 4276 просмотра
Концерн Rheinmetall передаст Украине БМП Lynx KF41: озвучена стоимость машинVideo12 января, 13:53 • 8908 просмотра
Участвовал в преступлениях на территории Украины: полковник армии рф стал заместителем мэра самары12 января, 15:05 • 3402 просмотра
Венесуэльские военные не смогли развернуть полученные от России системы ПВО во время атаки США12 января, 15:11 • 5422 просмотра
Расследование по делу "Золотого мандарина" завершено - САП12 января, 15:52 • 4108 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 25042 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 32632 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 39375 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 36528 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 40997 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Михаил Федоров
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Молдова
Гренландия
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 33267 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 28960 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 34825 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 36965 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 93041 просмотра
Взрывы в Харьковской области: враг атаковал пригород облцентра, в области большое количество вражеских ударных БПЛА

Киев • УНН

 • 608 просмотра

В ночь на 13 января пригород Харькова подвергся ударам. Враг атаковал окрестности областного центра, вызвав пожар, в области зафиксировано большое количество вражеских ударных БПЛА.

Взрывы в Харьковской области: враг атаковал пригород облцентра, в области большое количество вражеских ударных БПЛА

В ночь на вторник, 13 января, в Харькове были слышны взрывы. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

Впоследствии он уточнил, что удары пришлись по окрестностям областного центра.

Враг нанес удары за пределами города. По предварительной информации, вспыхнул пожар

- написал Синегубов.

Эту информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы, которые были слышны в городе, прозвучали за пределами Харькова – в ближайшем пригороде

- написал Терехов.

Вскоре он сообщил о еще одной серии ударов, которые также были зафиксированы в ближайшем пригороде. В то же время, по его словам, в Харьковской области фиксируется большое количество вражеских ударных БпЛА.

Напомним

Ночью 11 января российские войска атаковали Харьков новейшим беспилотником "Молния". Дрон попал в инфраструктурный объект в Слободском районе города.

Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны05.01.26, 13:49 • 40829 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков