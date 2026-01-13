Взрывы в Харьковской области: враг атаковал пригород облцентра, в области большое количество вражеских ударных БПЛА
Киев • УНН
В ночь на 13 января пригород Харькова подвергся ударам. Враг атаковал окрестности областного центра, вызвав пожар, в области зафиксировано большое количество вражеских ударных БПЛА.
В ночь на вторник, 13 января, в Харькове были слышны взрывы. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
Впоследствии он уточнил, что удары пришлись по окрестностям областного центра.
Враг нанес удары за пределами города. По предварительной информации, вспыхнул пожар
Эту информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.
Взрывы, которые были слышны в городе, прозвучали за пределами Харькова – в ближайшем пригороде
Вскоре он сообщил о еще одной серии ударов, которые также были зафиксированы в ближайшем пригороде. В то же время, по его словам, в Харьковской области фиксируется большое количество вражеских ударных БпЛА.
Напомним
Ночью 11 января российские войска атаковали Харьков новейшим беспилотником "Молния". Дрон попал в инфраструктурный объект в Слободском районе города.
