россия нанесла удары по Одессе ночью 13 января: 5 пострадавших, пожары и разрушения

В результате ночной атаки российских оккупантов 13 января в Одессе пострадали 5 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожары возникли в неэксплуатируемой новостройке, помещении фитнес-центра, здании профессионального лицея, а также в расположенном рядом гараже с легковым автомобилем. Их оперативно ликвидировали пожарные.

Кроме того, были повреждены фасады и остекление 6 рядом расположенных многоквартирных жилых домов и детского сада, а также 2 гаража и 9 автомобилей. Психологи ГСЧС оказали помощь 14 лицам, среди которых один ребенок. От ГСЧС привлекались 14 единиц техники и 65 спасателей