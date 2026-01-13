$43.260.18
12 января, 19:13 • 18691 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 33607 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 24879 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 26032 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 40822 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 20951 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 22063 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 46973 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 40486 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 30885 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
россия нанесла удары по Одессе ночью 13 января: 5 пострадавших, пожары и разрушения

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

В результате ночной атаки российских оккупантов 13 января в Одессе пострадали 5 человек. Пожары возникли в новостройке, фитнес-центре, лицее и гараже, повреждены фасады домов, детского сада и автомобили.

россия нанесла удары по Одессе ночью 13 января: 5 пострадавших, пожары и разрушения
Фото: ГСЧС Украины

В результате ночной атаки российских оккупантов 13 января в Одессе пострадали 5 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Подробности

Пожары возникли в неэксплуатируемой новостройке, помещении фитнес-центра, здании профессионального лицея, а также в расположенном рядом гараже с легковым автомобилем. Их оперативно ликвидировали пожарные.

Кроме того, были повреждены фасады и остекление 6 рядом расположенных многоквартирных жилых домов и детского сада, а также 2 гаража и 9 автомобилей. Психологи ГСЧС оказали помощь 14 лицам, среди которых один ребенок. От ГСЧС привлекались 14 единиц техники и 65 спасателей

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 13 января российские оккупанты снова атаковали ТЭС ДТЭК в Украине. Это привело к повреждению оборудования.

В то же время россияне 13 января нанесли удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Есть погибшие и раненые.

Евгений Устименко

