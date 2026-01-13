россия нанесла удары по Одессе ночью 13 января: 5 пострадавших, пожары и разрушения
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских оккупантов 13 января в Одессе пострадали 5 человек. Пожары возникли в новостройке, фитнес-центре, лицее и гараже, повреждены фасады домов, детского сада и автомобили.
В результате ночной атаки российских оккупантов 13 января в Одессе пострадали 5 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Подробности
Пожары возникли в неэксплуатируемой новостройке, помещении фитнес-центра, здании профессионального лицея, а также в расположенном рядом гараже с легковым автомобилем. Их оперативно ликвидировали пожарные.
Кроме того, были повреждены фасады и остекление 6 рядом расположенных многоквартирных жилых домов и детского сада, а также 2 гаража и 9 автомобилей. Психологи ГСЧС оказали помощь 14 лицам, среди которых один ребенок. От ГСЧС привлекались 14 единиц техники и 65 спасателей
Напомним
В ночь на 13 января российские оккупанты снова атаковали ТЭС ДТЭК в Украине. Это привело к повреждению оборудования.
В то же время россияне 13 января нанесли удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Есть погибшие и раненые.