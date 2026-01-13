росіяни атакували ТЕС ДТЕК 13 січня: пошкоджено обладнання
Київ • УНН
Вночі 13 січня російські окупанти атакували ТЕС ДТЕК, що призвело до пошкодження обладнання. Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року.
У ніч на 13 січня російські окупанти знову атакували ТЕС ДТЕК в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції. У ДТЕК зазначили, що це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло
Додатково
У ДТЕК оголосили, що переводять аварійні бригади у посилений режим роботи в Києві та області через очікувані пориви вітру та похолодання до 10 градусів морозу.
Також УНН повідомляв, що у понеділок, 12 січня, Київ перейшов на екстрені відключення світла, оскільки інфраструктура не витримує навантаження.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України планує запровадити доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній.