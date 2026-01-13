$43.080.09
12 січня, 19:13 • 16645 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 29292 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 21323 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 22622 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 35329 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 19576 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 20946 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 44080 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 39871 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 30597 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
росіяни атакували ТЕС ДТЕК 13 січня: пошкоджено обладнання

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Вночі 13 січня російські окупанти атакували ТЕС ДТЕК, що призвело до пошкодження обладнання. Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року.

росіяни атакували ТЕС ДТЕК 13 січня: пошкоджено обладнання

У ніч на 13 січня російські окупанти знову атакували ТЕС ДТЕК в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції. У ДТЕК зазначили, що це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло

- йдеться в повідомленні.

Додатково

У ДТЕК оголосили, що переводять аварійні бригади у посилений режим роботи в Києві та області через очікувані пориви вітру та похолодання до 10 градусів морозу.

Також УНН повідомляв, що у понеділок, 12 січня, Київ перейшов на екстрені відключення світла, оскільки інфраструктура не витримує навантаження.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України планує запровадити доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній.

Євген Устименко

