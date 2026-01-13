росіяни атакували ТЕС ДТЕК 13 січня: пошкоджено обладнання

У ніч на 13 січня російські окупанти знову атакували ТЕС ДТЕК в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції. У ДТЕК зазначили, що це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло