Київ переходить на екстрені відключення світла

$43.080.09
50.140.03
ukenru
11:16 • 2364 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 13663 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 21730 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 18968 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 22622 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 32531 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 39089 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 34679 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 32206 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 63893 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
77%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів12 січня, 02:10 • 17972 перегляди
Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів12 січня, 04:28 • 12025 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму12 січня, 05:52 • 15837 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 18117 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 12024 перегляди
Публікації
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 4950 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 13646 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 12132 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 18276 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 63882 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Одеська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 24399 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 21358 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 28142 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 30606 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 86608 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Шахед-136

Київ переходить на екстрені відключення світла

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Глава YASNO Сергій Коваленко повідомив, що Київ повністю переходить на екстрені відключення. Інфраструктура міста не витримує поточного навантаження.

Київ переходить на екстрені відключення світла

Глава компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що Київ переходить на ексрені відключення, оскільки інфраструктура не витримує навантаження, передає УНН.

Весь Київ йде в екстрені. На жаль, інфраструктура не витримує навантаження 

- повідомив Коваленко.

Додамо

У ДТЕК також повідомляють, що за командою Укренерго застосовано екстрені відключення по всьому Києву.

Як нагадали у компанії, під час екстрених відключень графіки не діють.

Ситуація в енергетиці: найскладніше в окремих районах Києва та на лівому березі Київщини - Свириденко12.01.26, 12:45 • 1742 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київ