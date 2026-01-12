Київ переходить на екстрені відключення світла
Київ • УНН
Глава YASNO Сергій Коваленко повідомив, що Київ повністю переходить на екстрені відключення. Інфраструктура міста не витримує поточного навантаження.
Глава компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що Київ переходить на ексрені відключення, оскільки інфраструктура не витримує навантаження, передає УНН.
Весь Київ йде в екстрені. На жаль, інфраструктура не витримує навантаження
Додамо
У ДТЕК також повідомляють, що за командою Укренерго застосовано екстрені відключення по всьому Києву.
Як нагадали у компанії, під час екстрених відключень графіки не діють.
Ситуація в енергетиці: найскладніше в окремих районах Києва та на лівому березі Київщини - Свириденко12.01.26, 12:45 • 1742 перегляди