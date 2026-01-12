$43.080.09
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 15096 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 14070 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
05:16 • 18705 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 29354 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 36982 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 33284 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 31579 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 60166 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 39311 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
Ситуація в енергетиці: найскладніше в окремих районах Києва та на лівому березі Київщини - Свириденко

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Найскладніша ситуація з енергетикою спостерігається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області. Відновлювальні роботи також тривають на Одещині, Харківщині та Донеччині після нічних обстрілів.

Ситуація в енергетиці: найскладніше в окремих районах Києва та на лівому березі Київщини - Свириденко

Після наради по енергетиці Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що найскладніше в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, а після нічних ворожих ударів складно у ще трьох областях, пише УНН.

Деталі

Зі слів Прем'єра, у найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач.

Найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах. Окремий фокус - відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. Головна задача - відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків

повідомила Свириденко у Telegram.

Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, відсутність електропостачання на Київщині спричинена складними погодними умовами - масовими поривами електроліній. Водночас ситуація у Броварському та Бориспільському районах залишається особливо складною також через наслідки ворожої атаки на Київщину, додав він у соцмережах.

Загалом по Київські області, зі слів Калашника, без електроенергії ще залишаються понад дві тисячі родин у 19 населених пунктах. Аварійні знеструмлення зафіксовані, зокрема, у Обухівському та Фастівському районах найбільше. Броварський і Бориспільський райони наразі перебувають у режимі екстрених відключень.

"Критична інфраструктура працює безперебійно. Понад 7000 Пунктів Незламності розгорнуті по всій державі. Рух основними магістралями забезпечений, дороги розчищає спецтехніка", - вела далі Свириленко.

Органи місцевої влади, з її слів, організовують роботу освітніх закладів з урахуванням погодних умов на місцях.

"Тримаємо відновлення енергосистеми на контролі", - зазначила Прем'єр.

Юлія Шрамко

