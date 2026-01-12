Ситуація в енергетиці: найскладніше в окремих районах Києва та на лівому березі Київщини - Свириденко
Київ • УНН
Найскладніша ситуація з енергетикою спостерігається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області. Відновлювальні роботи також тривають на Одещині, Харківщині та Донеччині після нічних обстрілів.
Після наради по енергетиці Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що найскладніше в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, а після нічних ворожих ударів складно у ще трьох областях, пише УНН.
Деталі
Зі слів Прем'єра, у найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач.
Найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах. Окремий фокус - відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. Головна задача - відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків
Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, відсутність електропостачання на Київщині спричинена складними погодними умовами - масовими поривами електроліній. Водночас ситуація у Броварському та Бориспільському районах залишається особливо складною також через наслідки ворожої атаки на Київщину, додав він у соцмережах.
Загалом по Київські області, зі слів Калашника, без електроенергії ще залишаються понад дві тисячі родин у 19 населених пунктах. Аварійні знеструмлення зафіксовані, зокрема, у Обухівському та Фастівському районах найбільше. Броварський і Бориспільський райони наразі перебувають у режимі екстрених відключень.
"Критична інфраструктура працює безперебійно. Понад 7000 Пунктів Незламності розгорнуті по всій державі. Рух основними магістралями забезпечений, дороги розчищає спецтехніка", - вела далі Свириленко.
Органи місцевої влади, з її слів, організовують роботу освітніх закладів з урахуванням погодних умов на місцях.
"Тримаємо відновлення енергосистеми на контролі", - зазначила Прем'єр.