Ситуація в енергетиці: найскладніше в окремих районах Києва та на лівому березі Київщини - Свириденко

Після наради по енергетиці Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що найскладніше в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, а після нічних ворожих ударів складно у ще трьох областях, пише УНН.

Зі слів Прем'єра, у найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, низьких температур нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач.

Найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах. Окремий фокус - відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. Головна задача - відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків