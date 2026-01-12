$43.080.09
11:16 • 550 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 10511 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44 • 18833 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 16708 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 20868 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 31193 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 38136 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 34105 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 31934 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 62144 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Ситуация в энергетике: сложнее всего в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевщины - Свириденко

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

Самая сложная ситуация с энергетикой наблюдается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области. Восстановительные работы также продолжаются в Одесской, Харьковской и Донецкой областях после ночных обстрелов.

Ситуация в энергетике: сложнее всего в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевщины - Свириденко

После совещания по энергетике премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что сложнее всего в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, а после ночных вражеских ударов сложно еще в трех областях, пишет УНН.

Детали

По словам премьера, в наиболее пострадавших от обстрелов регионах энергетики проводят восстановительные работы в условиях постоянных атак врага, низких температур ниже -10 градусов, обледенения оборудования и линий электропередач.

Самая сложная ситуация остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском районах. Отдельный фокус – восстановление электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей, там ситуация сложная после ночных обстрелов. Главная задача – восстановить электро- и теплоснабжение для всех домов

сообщила Свириденко в Telegram.

Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, отсутствие электроснабжения в Киевской области вызвано сложными погодными условиями – массовыми порывами электролиний. В то же время ситуация в Броварском и Бориспольском районах остается особенно сложной также из-за последствий вражеской атаки на Киевскую область, добавил он в соцсетях.

В целом по Киевской области, по словам Калашника, без электроэнергии еще остаются более двух тысяч семей в 19 населенных пунктах. Аварийные обесточивания зафиксированы, в частности, в Обуховском и Фастовском районах больше всего. Броварский и Бориспольский районы сейчас находятся в режиме экстренных отключений.

"Критическая инфраструктура работает бесперебойно. Более 7000 Пунктов Несокрушимости развернуты по всей стране. Движение по основным магистралям обеспечено, дороги расчищает спецтехника", - продолжила Свириденко.

Органы местной власти, по ее словам, организуют работу образовательных учреждений с учетом погодных условий на местах.

"Держим восстановление энергосистемы на контроле", - отметила премьер.

Юлия Шрамко

