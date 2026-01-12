Ситуация в энергетике: сложнее всего в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевщины - Свириденко
Киев • УНН
Самая сложная ситуация с энергетикой наблюдается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области. Восстановительные работы также продолжаются в Одесской, Харьковской и Донецкой областях после ночных обстрелов.
После совещания по энергетике премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что сложнее всего в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, а после ночных вражеских ударов сложно еще в трех областях, пишет УНН.
Детали
По словам премьера, в наиболее пострадавших от обстрелов регионах энергетики проводят восстановительные работы в условиях постоянных атак врага, низких температур ниже -10 градусов, обледенения оборудования и линий электропередач.
Самая сложная ситуация остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском районах. Отдельный фокус – восстановление электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей, там ситуация сложная после ночных обстрелов. Главная задача – восстановить электро- и теплоснабжение для всех домов
Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, отсутствие электроснабжения в Киевской области вызвано сложными погодными условиями – массовыми порывами электролиний. В то же время ситуация в Броварском и Бориспольском районах остается особенно сложной также из-за последствий вражеской атаки на Киевскую область, добавил он в соцсетях.
В целом по Киевской области, по словам Калашника, без электроэнергии еще остаются более двух тысяч семей в 19 населенных пунктах. Аварийные обесточивания зафиксированы, в частности, в Обуховском и Фастовском районах больше всего. Броварский и Бориспольский районы сейчас находятся в режиме экстренных отключений.
"Критическая инфраструктура работает бесперебойно. Более 7000 Пунктов Несокрушимости развернуты по всей стране. Движение по основным магистралям обеспечено, дороги расчищает спецтехника", - продолжила Свириденко.
Органы местной власти, по ее словам, организуют работу образовательных учреждений с учетом погодных условий на местах.
"Держим восстановление энергосистемы на контроле", - отметила премьер.