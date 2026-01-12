$43.080.09
11:16 • 2130 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 13286 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44 • 21382 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 18700 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 22413 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 32381 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 38966 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 34603 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 32171 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 63697 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Киев переходит на экстренные отключения света

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Глава YASNO Сергей Коваленко сообщил, что Киев полностью переходит на экстренные отключения. Инфраструктура города не выдерживает текущей нагрузки.

Киев переходит на экстренные отключения света

Глава компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что Киев переходит на экстренные отключения, поскольку инфраструктура не выдерживает нагрузки, передает УНН.

Весь Киев идет в экстренные. К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки

- сообщил Коваленко.

Добавим

В ДТЭК также сообщают, что по команде Укрэнерго применены экстренные отключения по всему Киеву.

Как напомнили в компании, во время экстренных отключений графики не действуют.

Антонина Туманова

