Киев переходит на экстренные отключения света
Киев • УНН
Глава YASNO Сергей Коваленко сообщил, что Киев полностью переходит на экстренные отключения. Инфраструктура города не выдерживает текущей нагрузки.
Весь Киев идет в экстренные. К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки
Добавим
В ДТЭК также сообщают, что по команде Укрэнерго применены экстренные отключения по всему Киеву.
Как напомнили в компании, во время экстренных отключений графики не действуют.
