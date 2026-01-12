Киев переходит на экстренные отключения света

Глава компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что Киев переходит на экстренные отключения, поскольку инфраструктура не выдерживает нагрузки, передает УНН.

Весь Киев идет в экстренные. К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки - сообщил Коваленко.

Добавим

В ДТЭК также сообщают, что по команде Укрэнерго применены экстренные отключения по всему Киеву.

Как напомнили в компании, во время экстренных отключений графики не действуют.

Ситуация в энергетике: сложнее всего в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевщины - Свириденко