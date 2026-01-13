россияне атаковали ТЭС ДТЭК 13 января: повреждено оборудование
Киев • УНН
Ночью 13 января российские оккупанты атаковали ТЭС ДТЭК, что привело к повреждению оборудования. Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.
В ночь на 13 января российские оккупанты снова атаковали ТЭС ДТЭК в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Подробности
В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции. В ДТЭК отметили, что это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.
Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз. В результате них 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли
Дополнительно
В ДТЭК объявили, что переводят аварийные бригады в усиленный режим работы в Киеве и области из-за ожидаемых порывов ветра и похолодания до 10 градусов мороза.
Также УНН сообщал, что в понедельник, 12 января, Киев перешел на экстренные отключения света, поскольку инфраструктура не выдерживает нагрузки.
Напомним
Кабинет министров Украины планирует ввести доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний.