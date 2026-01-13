россияне атаковали ТЭС ДТЭК 13 января: повреждено оборудование

В ночь на 13 января российские оккупанты снова атаковали ТЭС ДТЭК в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции. В ДТЭК отметили, что это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз. В результате них 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли