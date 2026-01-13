$43.080.09
12 января, 19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
Эксклюзив
12 января, 17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
россияне атаковали ТЭС ДТЭК 13 января: повреждено оборудование

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Ночью 13 января российские оккупанты атаковали ТЭС ДТЭК, что привело к повреждению оборудования. Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

россияне атаковали ТЭС ДТЭК 13 января: повреждено оборудование

В ночь на 13 января российские оккупанты снова атаковали ТЭС ДТЭК в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Подробности

В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции. В ДТЭК отметили, что это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз. В результате них 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли

- говорится в сообщении.

Дополнительно

В ДТЭК объявили, что переводят аварийные бригады в усиленный режим работы в Киеве и области из-за ожидаемых порывов ветра и похолодания до 10 градусов мороза.

Также УНН сообщал, что в понедельник, 12 января, Киев перешел на экстренные отключения света, поскольку инфраструктура не выдерживает нагрузки.

Напомним

Кабинет министров Украины планирует ввести доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний.

Евгений Устименко

