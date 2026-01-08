Енергетики у Києві та області переходять в посилений режим роботи через негоду та 10-градусні морози
Київ • УНН
ДТЕК переводить аварійні бригади у посилений режим роботи в Києві та області через очікувані пориви вітру та похолодання до 10 градусів морозу. Компанія закликає ощадливо використовувати електроенергію, щоб уникнути перевантаження мережі.
У Києві та Київській області енергетики переходять в посилений режим роботи через негоду, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Деталі
У ДТЕК зауважили, що очікуються пориви вітру та суттєве похолодання, близько 10 градусів морозу. Така погода може триматись тиждень.
Аварійні бригади ДТЕК переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії. Просимо користуватись електрикою ощадливо, щоб не перевантажувати мережу
