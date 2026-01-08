Енергетики у Києві та області переходять в посилений режим роботи через негоду та 10-градусні морози

$42.720.15
Ексклюзив
14:11 • 3092 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 7206 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 11465 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 9950 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 10196 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 9928 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 15677 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 12490 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 47564 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 37594 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Франція разом з партнерами готує план дій на випадок захоплення Гренландії США8 січня, 07:04 • 5524 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас8 січня, 07:54 • 29292 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 28004 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo09:50 • 28571 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo12:02 • 12241 перегляди
Публікації
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
13:48 • 11466 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 63148 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 67926 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 71086 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 110205 перегляди
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 28120 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 35680 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 60759 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 80009 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 121523 перегляди
Енергетики у Києві та області переходять в посилений режим роботи через негоду та 10-градусні морози

Київ • УНН

 • 174 перегляди

ДТЕК переводить аварійні бригади у посилений режим роботи в Києві та області через очікувані пориви вітру та похолодання до 10 градусів морозу. Компанія закликає ощадливо використовувати електроенергію, щоб уникнути перевантаження мережі.

Енергетики у Києві та області переходять в посилений режим роботи через негоду та 10-градусні морози

У Києві та Київській області енергетики переходять в посилений режим роботи через негоду, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Деталі

У ДТЕК зауважили, що очікуються пориви вітру та суттєве похолодання, близько 10 градусів морозу. Така погода може триматись тиждень.

Аварійні бригади ДТЕК переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії. Просимо користуватись електрикою ощадливо, щоб не перевантажувати мережу 

- повідомили у компанії.

"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею08.01.26, 15:23 • 9974 перегляди

Антоніна Туманова

Морози в Україні
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
ДТЕК
Київ