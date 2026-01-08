Энергетики в Киеве и области переходят в усиленный режим работы из-за непогоды и 10-градусных морозов
Киев • УНН
ДТЭК переводит аварийные бригады в усиленный режим работы в Киеве и области из-за ожидаемых порывов ветра и похолодания до 10 градусов мороза. Компания призывает экономно использовать электроэнергию, чтобы избежать перегрузки сети.
В Киеве и Киевской области энергетики переходят в усиленный режим работы из-за непогоды, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
В ДТЭК отметили, что ожидаются порывы ветра и существенное похолодание, около 10 градусов мороза. Такая погода может держаться неделю.
Аварийные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы своевременно устранять возможные аварии. Просим пользоваться электричеством экономно, чтобы не перегружать сеть
