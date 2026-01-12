Кабмін планує запровадити доплати енергетикам, які в мороз виїжджають на місце прильотів - Свириденко

$43.080.09
50.140.03
ukenru
19:13 • 944 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 2980 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
17:49 • 6660 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 10506 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
14:17 • 19100 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 15472 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 17559 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 36424 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 36332 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29048 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1м/с
88%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві розслідують як замах на вбивство, поліція виявила листування з імовірно ворожими спецслужбамиPhoto12 січня, 09:43 • 4996 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 33268 перегляди
Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни Photo12 січня, 10:02 • 12690 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові12 січня, 10:15 • 14808 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 28234 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 19100 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 28311 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 36424 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 33336 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 38467 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 31803 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 27589 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 33604 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 35803 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 91854 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
NASAMS

Кабмін планує запровадити доплати енергетикам, які в мороз виїжджають на місце прильотів - Свириденко

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Кабінет міністрів планує запровадити доплати енергетикам ремонтних бригад, які в мороз виїжджають на місця прильотів. Це стосується фахівців, що відновлюють постачання тепла, електроенергії, води та газу.

Кабмін планує запровадити доплати енергетикам, які в мороз виїжджають на місце прильотів - Свириденко

Кабінет міністрів планує запровадити доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній. Мова йде про фахівців які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, додавши, що дала відповідне доручення профільним міністерствам внести на розгляд Кабміну відповідне рішення, передає УНН.

Деталі

За словами Свириденко, енергетики працюють у надзвичайно складних умовах під обстрілами, під час сильних морозів, вдень і вночі, і саме завдяки їхній роботі життя держави триває навіть після наймасованіших ворожих обстрілів, а в домівки українців знову повертаються світло і тепло.

Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя по всій державі. Обовʼязок уряду - підтримати сміливих і професійних людей, які виконують цю титанічну працю. Запроваджуємо доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній. Це стосується фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу. Доручила Міністерству енергетики спільно з Міністерством фінансів внести на розгляд Кабміну відповідне рішення

- написала Свириденко.

Нагадаємо

ДТЕК переводить аварійні бригади у посилений режим роботи в Києві та області через очікувані пориви вітру та похолодання до 10 градусів морозу. Компанія закликає ощадливо використовувати електроенергію, щоб уникнути перевантаження мережі.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Юлія Свириденко
Міністерство фінансів України
Міністерство енергетики України
ДТЕК
Київ