Кабмін планує запровадити доплати енергетикам, які в мороз виїжджають на місце прильотів - Свириденко

Кабінет міністрів планує запровадити доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній. Мова йде про фахівців які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, додавши, що дала відповідне доручення профільним міністерствам внести на розгляд Кабміну відповідне рішення, передає УНН.

За словами Свириденко, енергетики працюють у надзвичайно складних умовах під обстрілами, під час сильних морозів, вдень і вночі, і саме завдяки їхній роботі життя держави триває навіть після наймасованіших ворожих обстрілів, а в домівки українців знову повертаються світло і тепло.

Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя по всій державі. Обовʼязок уряду - підтримати сміливих і професійних людей, які виконують цю титанічну працю. Запроваджуємо доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній. Це стосується фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу. Доручила Міністерству енергетики спільно з Міністерством фінансів внести на розгляд Кабміну відповідне рішення