19:13 • 2968 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
18:47 • 6258 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
17:49 • 9254 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
16:29 • 11763 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 20981 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 16004 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 17954 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 37386 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 36634 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 29193 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
публикации
Эксклюзивы
Кабмин планирует ввести доплаты энергетикам, которые в мороз выезжают на место прилетов - Свириденко

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Кабинет министров планирует ввести доплаты энергетикам ремонтных бригад, которые в мороз выезжают на места прилетов. Это касается специалистов, восстанавливающих поставки тепла, электроэнергии, воды и газа.

Кабинет министров планирует ввести доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний. Речь идет о специалистах, которые непосредственно в мороз выезжают на место прилетов, восстанавливают поставки тепла, электроэнергии, воды и газа. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, добавив, что дала соответствующее поручение профильным министерствам внести на рассмотрение Кабмина соответствующее решение, передает УНН.

Детали

По словам Свириденко, энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем и ночью, и именно благодаря их работе жизнь государства продолжается даже после самых массированных вражеских обстрелов, а в дома украинцев снова возвращаются свет и тепло.

Это работа на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни по всей стране. Обязанность правительства - поддержать смелых и профессиональных людей, выполняющих этот титанический труд. Вводим доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний. Это касается специалистов, которые непосредственно в мороз выезжают на место прилетов, восстанавливают поставки тепла, электроэнергии, воды и газа. Поручила Министерству энергетики совместно с Министерством финансов внести на рассмотрение Кабмина соответствующее решение

- написала Свириденко.

Напомним

ДТЭК переводит аварийные бригады в усиленный режим работы в Киеве и области из-за ожидаемых порывов ветра и похолодания до 10 градусов мороза. Компания призывает экономно использовать электроэнергию, чтобы избежать перегрузки сети.

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Министерство финансов Украины
Министерство энергетики Украины
ДТЭК
