Кабмин планирует ввести доплаты энергетикам, которые в мороз выезжают на место прилетов - Свириденко

Кабинет министров планирует ввести доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний. Речь идет о специалистах, которые непосредственно в мороз выезжают на место прилетов, восстанавливают поставки тепла, электроэнергии, воды и газа. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, добавив, что дала соответствующее поручение профильным министерствам внести на рассмотрение Кабмина соответствующее решение, передает УНН.

По словам Свириденко, энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем и ночью, и именно благодаря их работе жизнь государства продолжается даже после самых массированных вражеских обстрелов, а в дома украинцев снова возвращаются свет и тепло.

Это работа на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни по всей стране. Обязанность правительства - поддержать смелых и профессиональных людей, выполняющих этот титанический труд. Вводим доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний. Это касается специалистов, которые непосредственно в мороз выезжают на место прилетов, восстанавливают поставки тепла, электроэнергии, воды и газа. Поручила Министерству энергетики совместно с Министерством финансов внести на рассмотрение Кабмина соответствующее решение