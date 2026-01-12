Кабмин планирует ввести доплаты энергетикам, которые в мороз выезжают на место прилетов - Свириденко
Киев • УНН
Кабинет министров планирует ввести доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний. Речь идет о специалистах, которые непосредственно в мороз выезжают на место прилетов, восстанавливают поставки тепла, электроэнергии, воды и газа. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, добавив, что дала соответствующее поручение профильным министерствам внести на рассмотрение Кабмина соответствующее решение, передает УНН.
Детали
По словам Свириденко, энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем и ночью, и именно благодаря их работе жизнь государства продолжается даже после самых массированных вражеских обстрелов, а в дома украинцев снова возвращаются свет и тепло.
Это работа на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни по всей стране. Обязанность правительства - поддержать смелых и профессиональных людей, выполняющих этот титанический труд. Вводим доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний. Это касается специалистов, которые непосредственно в мороз выезжают на место прилетов, восстанавливают поставки тепла, электроэнергии, воды и газа. Поручила Министерству энергетики совместно с Министерством финансов внести на рассмотрение Кабмина соответствующее решение
Напомним
ДТЭК переводит аварийные бригады в усиленный режим работы в Киеве и области из-за ожидаемых порывов ветра и похолодания до 10 градусов мороза. Компания призывает экономно использовать электроэнергию, чтобы избежать перегрузки сети.