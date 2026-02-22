В Мексике главу картеля Эль Менчо ликвидировали силы безопасности, в пяти штатах начались беспорядки

Один из самых разыскиваемых в мире наркоторговцев – глава мексиканского картеля, известного как "Эль Менчо" – был убит силами безопасности своей страны, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Как сообщают мексиканские газеты со ссылкой на правительственные источники, наркобарон, настоящее имя которого Немесио Рубен Осегера Сервантес, был убит в воскресенье в западном штате Халиско.

59-летний гангстер возглавлял группировку, которая в последние годы стала самой могущественной преступной организацией Мексики: картель "Халиско нового поколения".

Хотя он менее известен на международном уровне, чем картель Синалоа, возглавляемый ныне заключенным Хоакином "Эль Чапо" Гусманом, группировка Халиско хорошо известна в Мексике, где она печально известна своими проявлениями ультранасилия и большим арсеналом, напоминающим военный.

США предложили вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за задержание наркобарона, обвиняемого в контрабанде огромных партий кокаина, фентанила и метамфетамина через южную границу страны.

Добавим

Убийство Эль Менчо, которое свидетельствует о его огромном влиянии в Мексике, а также в других частях Латинской Америки, вызвало немедленную вспышку беспорядков в регионе, которым он правил.

В СМИ сообщалось, что в воскресенье во время обеда по меньшей мере в пяти мексиканских штатах: Халиско, Гуанахуато, Наярите, Мичоакане и Тамаулипасе можно было увидеть "наркоблоки", сделанные из горящих автомобилей, автобусов и грузовиков. Видеозаписи показывают огромные облака дыма, поднимающиеся в небо над Пуэрто-Вальяртой, крупным туристическим городом на западном побережье Мексики, известным своими впечатляющими пляжами Тихого океана.

В столице Халиско, Гвадалахаре – одном из городов, которые будут принимать Чемпионат мира по футболу 2026 года – наблюдался хаос, когда пассажиры в панике бросились в укрытия, очевидно, боясь ответных нападений со стороны боевиков Эль Менчо. Вооруженных мужчин видели, как они поджигали автомобили в самом центре города.

Губернатор штата Халиско Пабло Лемус Наварро призвал 8 миллионов граждан оставаться дома, "пока ситуация не будет взята под контроль". Лемус заявил, что общественный транспорт приостановлен, и сказал, что местные жители не должны путешествовать по дорогам штата из-за "насильственных событий", которые распространились по меньшей мере на пять частей страны.

Посольство США в Мехико также опубликовало предупреждение о безопасности, призывая граждан США "защититься" в пострадавших регионах из-за "продолжающихся операций по безопасности и связанных с ними блокировок дорог и преступной деятельности".

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум не подтвердила убийство Эль Менчо, сообщив журналистам, что вскоре они получат брифинг от ее совета безопасности.

Пока неясно, где и как был убит наркобосс, но сообщения свидетельствуют о том, что он погиб во время операции в Тапальпе, городе примерно в 80 милях к юго-западу от Гвадалахары. На видеозаписях, опубликованных в одной из региональных газет, El Occidental, видны сцены, которые, вероятно, были тяжелыми боями.