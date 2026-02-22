В Мексике главу картеля Эль Менчо ликвидировали силы безопасности, в пяти штатах начались беспорядки

$43.270.00
50.920.00
ukenru
19:22 • 662 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
14:20 • 13509 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 21077 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 23835 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 39585 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 48178 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 39457 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 63877 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 67059 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 41873 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
Исполнительницу теракта во Львове задержали в Самборе при попытке бегства из областиPhotoVideo22 февраля, 10:36 • 9292 просмотра
Есть все основания полагать, что теракт во Львове совершен россией - КлименкоPhoto22 февраля, 12:10 • 5396 просмотра
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушенияPhotoVideo22 февраля, 12:22 • 17895 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - появилось видео закладки взрывчаткиPhotoVideo22 февраля, 13:04 • 6384 просмотра
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен14:55 • 14879 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 75245 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 84884 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 93639 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 106089 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 144164 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Игорь Клименко
Александр Сырский
Украина
Львов
Киевская область
Днепропетровская область
Государственная граница Украины
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 35574 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 37818 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 38333 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 29750 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 32275 просмотра
В Мексике главу картеля Эль Менчо ликвидировали силы безопасности, в пяти штатах начались беспорядки

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Один из самых разыскиваемых наркоторговцев мира, Немесио Рубен Осегера Сервантес, известный как "Эль Менчо", был убит в западном штате Халиско. Его смерть вызвала беспорядки и "наркоблокады" в пяти мексиканских штатах.

В Мексике главу картеля Эль Менчо ликвидировали силы безопасности, в пяти штатах начались беспорядки

Один из самых разыскиваемых в мире наркоторговцев – глава мексиканского картеля, известного как "Эль Менчо" – был убит силами безопасности своей страны, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Как сообщают мексиканские газеты со ссылкой на правительственные источники, наркобарон, настоящее имя которого Немесио Рубен Осегера Сервантес, был убит в воскресенье в западном штате Халиско.

59-летний гангстер возглавлял группировку, которая в последние годы стала самой могущественной преступной организацией Мексики: картель "Халиско нового поколения".

Хотя он менее известен на международном уровне, чем картель Синалоа, возглавляемый ныне заключенным Хоакином "Эль Чапо" Гусманом, группировка Халиско хорошо известна в Мексике, где она печально известна своими проявлениями ультранасилия и большим арсеналом, напоминающим военный.

США предложили вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за задержание наркобарона, обвиняемого в контрабанде огромных партий кокаина, фентанила и метамфетамина через южную границу страны.

Кровавая бойня после футбольного матча в Мексике: неизвестные расстреляли 11 человек, 12 ранили26.01.26, 11:40 • 3653 просмотра

Добавим

Убийство Эль Менчо, которое свидетельствует о его огромном влиянии в Мексике, а также в других частях Латинской Америки, вызвало немедленную вспышку беспорядков в регионе, которым он правил.

В СМИ сообщалось, что в воскресенье во время обеда по меньшей мере в пяти мексиканских штатах: Халиско, Гуанахуато, Наярите, Мичоакане и Тамаулипасе можно было увидеть "наркоблоки", сделанные из горящих автомобилей, автобусов и грузовиков. Видеозаписи показывают огромные облака дыма, поднимающиеся в небо над Пуэрто-Вальяртой, крупным туристическим городом на западном побережье Мексики, известным своими впечатляющими пляжами Тихого океана.

В столице Халиско, Гвадалахаре – одном из городов, которые будут принимать Чемпионат мира по футболу 2026 года – наблюдался хаос, когда пассажиры в панике бросились в укрытия, очевидно, боясь ответных нападений со стороны боевиков Эль Менчо. Вооруженных мужчин видели, как они поджигали автомобили в самом центре города.

Губернатор штата Халиско Пабло Лемус Наварро призвал 8 миллионов граждан оставаться дома, "пока ситуация не будет взята под контроль". Лемус заявил, что общественный транспорт приостановлен, и сказал, что местные жители не должны путешествовать по дорогам штата из-за "насильственных событий", которые распространились по меньшей мере на пять частей страны.

Посольство США в Мехико также опубликовало предупреждение о безопасности, призывая граждан США "защититься" в пострадавших регионах из-за "продолжающихся операций по безопасности и связанных с ними блокировок дорог и преступной деятельности".

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум не подтвердила убийство Эль Менчо, сообщив журналистам, что вскоре они получат брифинг от ее совета безопасности.

Пока неясно, где и как был убит наркобосс, но сообщения свидетельствуют о том, что он погиб во время операции в Тапальпе, городе примерно в 80 милях к юго-западу от Гвадалахары. На видеозаписях, опубликованных в одной из региональных газет, El Occidental, видны сцены, которые, вероятно, были тяжелыми боями.

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Гвадалахара
Мехико
Гуанахуато
Мексика
Соединённые Штаты