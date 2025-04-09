На границе с Гватемалой в штате Чьяпас найдено более 30 тел в тайных могилах. Находка связана с конфликтом между наркокартелями
«Новая генерация Халиско» и «Синалоа».
В штате Герреро в результате столкновений между силами безопасности и преступниками погибло 16 человек. В штате Гуанахуато взрывы заминированных автомобилей ранили трех полицейских и повредили здания.
В результате аварии автобуса на окраине Мехико погибло 18 человек и еще 32 получили ранения, когда он перевернулся на шоссе,
направляясь из Гуанахуато в Чалму.
Вооруженные нападавшие убили 16 и ранили десятки людей на рождественской вечеринке в фазенде Сан-Хосе-дель-Кармен в Гуанахуато -
регионе, страдающем от насилия со стороны картелей.