В Мексике 16 человек погибли в результате вооруженного нападения во время рождественской вечеринки

Вооруженные нападавшие убили 16 и ранили десятки людей на рождественской вечеринке в фазенде Сан-Хосе-дель-Кармен в Гуанахуато - регионе, страдающем от насилия со стороны картелей.