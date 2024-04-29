Автобус разбился на шоссе возле столицы Мексики: 18 погибших, 32 раненых

В результате аварии автобуса на окраине Мехико в Мексике в воскресенье погибли 18 человек, еще 32 получили ранения, по данным агентства гражданской защиты штата Мехико, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Авария произошла в Малиналько в южном регионе штата Мехико, который окружает столицу с трех сторон, когда автобус, следовавший из Сан-Луис-де-ла-Пас в штате Гуанахуато в центральной Мексике в заповедник Чалма к югу от Мехико, перевернулся на шоссе.

По данным министра безопасности штата Мехико, четырнадцать человек погибли мгновенно, а еще четверо умерли позже в больнице.

Местные СМИ распространили фотографии людей, которые раздают воду и одеяла родственникам жертв катастрофы. Прокуратуры штатов Мехико и Гуанахуато заявили, что оказывают помощь семьям погибших.

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