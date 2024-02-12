На пляже в Мексике во время аварийной посадки самолета с парашютистами погиб мужчина

Самолет с четырьмя канадскими парашютистами совершил вынужденную посадку на пляже в штате Оахака на юге Мексики в воскресенье, в результате чего погиб 62-летний мужчина, который был на пляже в это время, сообщило управление гражданской обороны штата, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Самолет был вынужден приземлиться на густонаселенном участке пляжа Бакочо в популярном тихоокеанском курортном городе Пуэрто-Эскондидо, говорится в заявлении ведомства, где указано, что жена жертвы, которая была на пляже вместе с ним, не пострадала.

На кадрах с Puerto Global видно, как поврежденный самолет на пляже врезался в центр спасения черепах.

В заявлении гражданской обороны не приводится ни подробностей о приземлении, ни личности причастных к нему, отметив, что расследование продолжается. По данным ведомства, больше никто на пляже не пострадал.

Находившиеся на борту самолета, в том числе четыре канадских парашютиста в возрасте от 35 до 60 лет и 40-летний мексиканец, были сняты с самолета и доставлены на лечение, говорится в заявлении, в котором сказано, что они находятся в стабильном состоянии.

Губернатор штата Саломон Хара заявил в сообщении на X, что мобилизуются ресурсы для помощи раненым, которые находились в самолете.

"Семье погибшего мы оказываем всю необходимую поддержку и будем сопровождать перед лицом невосполнимой утраты", - сказал он.

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