В Мексике во время мессы в церкви рухнула крыша: под завалами люди
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Многие люди оказались под завалами после обвала крыши церкви в Мексике во время мессы. Об этом пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Несколько человек получили ранения в результате обвала крыши церкви Санта-Крус в Сьюдад-Мадеро в прибрежном штате Тамаулипас, Мексика. Есть сообщения о летальных случаях.
Отмечается, крыша упала во время крещения во время послеобеденной мессы. Считается, что среди тех, кто попал в ловушку, есть несколько детей, и спасательные работы продолжаются.
Очевидцы сообщают, что люди приходили с лопатами и кирками, чтобы попытаться перенести обломки.
Сообщается, что очевидцев трагедии призывали к тишине, чтобы спасатели могли услышать тех, кто зовет на помощь.
Епископ епархии Тампико Хосе Армандо Альварес Кано прислал сообщение сообществу в социальных сетях, указав, что продолжается работа «по поиску тех, кто под завалами».
Он сказал, что это «трудное время», и закончил свое видеообращение словами: «Пусть вам Господь помогает».
Напомним
По меньшей мере 10 кубинских мигрантов погибли и еще 17 получили серьезные ранения в результате аварии перевозившего их грузовика в южном мексиканском штате Чьяпас, Мексика.