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В Мексике во время мессы в церкви рухнула крыша: под завалами люди

В Мексике во время мессы в церкви рухнула крыша: под завалами люди

Киев • УНН

 • 127565 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Многие люди оказались под завалами после обвала крыши церкви в Мексике во время мессы. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали 

Несколько человек получили ранения в результате обвала крыши церкви Санта-Крус в Сьюдад-Мадеро в прибрежном штате Тамаулипас, Мексика. Есть сообщения о летальных случаях.

Отмечается, крыша упала во время крещения во время послеобеденной мессы. Считается, что среди тех, кто попал в ловушку, есть несколько детей, и спасательные работы продолжаются.

Очевидцы сообщают, что люди приходили с лопатами и кирками, чтобы попытаться перенести обломки.

Сообщается, что очевидцев трагедии призывали к тишине, чтобы спасатели могли услышать тех, кто зовет на помощь.

Епископ епархии Тампико Хосе Армандо Альварес Кано прислал сообщение сообществу в социальных сетях, указав, что продолжается работа «по поиску тех, кто под завалами».

Он сказал, что это «трудное время», и закончил свое видеообращение словами: «Пусть вам Господь помогает».

Напомним

По меньшей мере 10 кубинских мигрантов погибли и еще 17 получили серьезные ранения в результате аварии перевозившего их грузовика в южном мексиканском штате Чьяпас, Мексика.

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