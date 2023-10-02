У Мексиці під час меси в церкві впав дах: під завалами люди
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Багато людей опинилися під завалами після обвалу даху церкви в Мексиці під час меси. Про це пише ВВС, передає УНН.
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Кілька людей отримали поранення в результаті обвалу даху церкви Санта-Крус в Сьюдад-Мадеро в прибережному штаті Тамауліпас, Мексика. Є повідомлення про летальні випадки.
Зазначається, дах впав під час хрещення під час післяобідньої меси. Вважається, що серед тих, хто потрапив у пастку, є кілька дітей, і рятувальні роботи тривають.
Очевидці повідомляють, що люди приходили з лопатами та кирками, щоб спробувати перенести уламки.
Повідомляється, що очевидців трагедії закликали до тиші, аби рятувальними могти почути тих, хто кличе на допомогу.
Єпископ єпархії Тампіко Хосе Армандо Альварес Кано надіслав повідомлення спільноті в соціальних мережах, вказавши, що триває робота «по пошуку тих, хто під завалами».
Він сказав, що це «важкий час», і закінчив своє відеозвернення словами: «Нехай вам Господь допомагає».
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