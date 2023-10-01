У Мексиці перекинулась вантажівка з мігрантами: 10 людей загинуло та ще 17 травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Щонайменше 10 кубинських мігрантів загинули і ще 17 отримали серйозні поранення внаслідок аварії вантажівки, що перевозила їх, у південному мексиканському штаті Чьяпас, Мексика. Про це повідомив у неділю Інститут міграції країни, пише Reuters, передає УНН.
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Аварія сталася вздовж тихоокеанського узбережжя шосе Піджіджапан-Тонала в Чьяпасі, поширеним маршрутом, яким їдуть мігранти, які перетинають Мексику з Гватемали, прямуючи на північ до Сполучених Штатів.
Водій вантажівки Ford, яка не розрахована на перевезення такої кількості людей, втік з місця аварії, йдеться в заяві Національного інституту міграції.
"За першими даними, водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням і перекинувся", - додали в інституті..
Відомо, що 17 постраждалих доставлено до лікарень і вони перебувають під наглядом. Загинуло 10 людей, серед них одна дитина.
Довідково
Дорожньо-транспортні пригоди за участю мігрантів не є рідкістю в Мексиці, де багато людей, які перетинають країну до Сполучених Штатів, їздять на несанкціонованих і погано обслуговуваних транспортних засобах.
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В американському штаті Нью-Джерсі чоловіка арештували після того, як в’їхав на своїй машині спочатку в чужий приватний будинок, а потім у дільницю поліції.